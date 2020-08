vor 23 Min.

Die Badesaison im Landsberger Inselbad wird verlängert

In diesem Jahr wird die Badesaison im Landsberger Inselbad länger gehen. Für Besucher ändert sich ab heute auch ein entscheidender Punkt.

Von Dominic Wimmer

Gute Nachrichten für Schwimmer, Sonnenhungrige und Erholungssuchende: Die Saison im Landsberger Inselbad wird um eine Woche verlängert. Sie endet am Sonntag, 13. September. Das teilten die Stadtwerke am Mittwoch mit. Traditionell endet die Saison jedes Jahr am letzten Tag der Sommerferien.

Außerdem reagieren die Stadtwerke auf Besucheranfragen, ob der Platz eines Gastes beim Verlassen des Bades am selben Tag noch an einen anderen Gast weitergegeben werden kann. Bislang war das technisch nicht möglich. Ab sofort sollen Besucher, die das Bad komplett verlassen, ihr Ticket an einem Tablet, das an einer Stele am Büro der Bademeister im Außenbereich steht, scannen. Dann wird der Platz im Buchungssystem wieder frei. Pro Tag dürfen maximal insgesamt 1000 Besucher ins Inselbad.

