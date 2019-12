Die Bahnüberführung kommt mit Verspätung

Plus Eigentlich hätten bereits im Frühjahr die Arbeiten für das Bauwerk zwischen Untermühlhausen und Epfenhausen beginnen sollen. Doch die Bahn hat mit einem Problem zu kämpfen.

Im Zuge der Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen München und Lindau wird der Abschnitt nicht nur für elektrisch betriebene Lokomotiven umgerüstet – so manches Bauwerk entlang der Strecke wird auch ertüchtigt. Unter anderem die kleine Eisenbahnüberführung an der Burgstallstraße zwischen Epfenhausen und Untermühlhausen. Doch der Baubeginn verzögert sich immer wieder. Ursprünglich sollte die Maßnahme vor gut einem Jahr abgeschlossen sein. Jetzt teilt die Bahn eine weitere Verzögerung mit.

Erst nach dem Ausbau kommt die Überführung

Die Eisenbahnbrücke über der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Epfenhausen und Untermühlhausen muss erneuert werden. Das Thema beschäftigt Gemeinde, Bürger und Bahn seit geraumer Zeit. Auch in den Bürgerversammlungen sprach Penzings Bürgermeister Johannes Erhard den Punkt an. Der Baubeginn für die Überführung sei zuletzt für April/Mai 2019 geplant gewesen, sagte er damals. Von der Deutschen Bahn war nach mehrmaliger Nachfrage unserer Zeitung nun auch eine Stellungnahme zu bekommen. Die Baumaßnahme werde, so ein Bahnsprecher, entgegen der ursprünglichen Planung nun doch erst nach dem Ausbau und der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau ausgeführt. Die Kosten für die Erneuerung des Bauwerks trägt die Deutsche Bahn.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie:

28 Bilder Die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Geltendorf und Buchloe hat begonnen Bild: Thorsten Jordan

Zur Historie erklärt der Bahnsprecher, dass bei einer ersten Ausschreibung 2018 keine Angebote von Bauunternehmen eingegangen seien. „Die Planung des Bauverfahrens wurde daraufhin überarbeitet“, sagt er. So solle das unter der Straße verlaufende Bachrohr vorab „mit einem geringeren Eingriff in die Straße“ verlegt werden. Der Bauzeitenplan wurde großzügiger gefasst. Für Frühjahr 2020 sei eine neue Ausschreibung geplant. „Wenn wir daraufhin eine Baufirma bekommen, soll schwerpunktmäßig im Jahr 2021 gebaut werden“, so der Sprecher. Im Herbst 2021 soll die vorhandene Bahnbrücke zurückgebaut und das neue Bauwerk eingeschoben werden – über zwei Jahre später als ursprünglich geplant. Dies werde über die Herbstferien sowie im Rahmen einer neuntägigen Sperrung von Bahnstrecke und Straße geschehen.

Im Jahr 2022 soll alles fertig sein

Endgültig beendet sollen die Bauarbeiten in der ersten Jahreshälfte 2022 sein. „Wir hätten den Wunsch, dass die Gemeinde das Genehmigungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt konstruktiv begleitet“, sagt der Sprecher der Bahn.

Insgesamt wird die unter der Brücke hindurchführende Straße 4,50 Meter breit. Neu gebaut werden soll ein Gehweg, der aus Randsteinen bestehen wird und breit genug für einen Fußgänger ist, sagt Penzings Bauamtsleiter Dominic Erhardt. Bislang gebe es unter der Brücke nur eine Fahrbahn, der Gehweg ende auf beiden Seiten der Bahnstrecke vor der Brücke. Die Gemeinde habe bereits einige Arbeiten erledigt.

Im Sommer seien die Wasser- und Abwasserleitungen unter der Fahrbahn erneuert und teilweise vergrößert worden, sagt Bauamtsleiter Dominic Erhardt.