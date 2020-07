vor 44 Min.

Die Baustelle auf der A96 wandert

Auf der A96 bei Germering wird der Verkehr auf eine andere Spur gelegt. Was Pendler wissen müssen.

Wer täglich auf der A96 mit dem Auto nach München pendelt, hat sich an die Baustellen für den sechsstreifigen Ausbau bereits gewöhnt. Jetzt teilt die Autobahndirektion Südbayern mit, dass der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen und der Anschlussstelle Germering-Süd in den Nächten vom 20. bis 23. Juli auf andere Fahrbahnen umgelegt wird.

So werde in der Nacht von Montag auf Dienstag, 20. auf 21. Juli, zwischen 20 und 5 Uhr die Fahrtrichtung Lindau auf die neue nördliche Richtungsfahrbahn Lindau und damit in die Galerien Germering und Gilching verlegt. Für die erforderliche Richtungstrennung sei eine Betonschutzwand aufgestellt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22. auf 23. Juli, zwischen 20 und 5 Uhr, werde auch die Fahrtrichtung München in die Baustellenverkehrsführung auf die nördliche Fahrbahn verlegt.

Vereinzelte kurzzeitige Sperrungen möglich

Diese Verkehrsführung sei erforderlich um den Autobahnausbau auf der südlichen Richtungsfahrbahn abschließen zu können. Es seien noch Ausbauarbeiten im Bereich der Ausfahrt Gilching und der Galerie Germering erforderlich. Weiterhin seien in dem Bereich noch lärmreduzierende, offenporige Fahrbahnbeläge herzustellen. Beiden Fahrtrichtungen stehen jeweils zwei großzügig breite Fahrspuren zur Verfügung. In den nächsten Monaten wird es laut Autobahndirektion noch vereinzelt zu kurzzeitigen Sperrungen an den Anschlussstellen kommen. Die Verkehrsführung werde wohl bis November, bis zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme, aufgebaut bleiben. (lt)

