vor 54 Min.

Die Beratung setzt jetzt schon früher an

Die Agentur für Arbeit informiert über „Lebensbegleitende Berufsberatung“

Vor Kurzem lud die Agentur für Arbeit Landsberg ihre Netzwerkpartner im Ausbildungsbereich sowie alle Ansprechpartner der Schulen und der Berufsschulen im Landkreis ein und informierte sie im Sitzungssaal des Landratsamtes über die in der Arbeitsagentur eingeführte „Lebensbegleitende Berufsberatung“. „Wir arbeiten als erster Ansprechpartner bei allen Fragen um den Ausbildungsmarkt eng mit den Schulen zusammen und wollen hier unsere Netzwerkpartner über die künftigen Veränderungen eingehend informieren“, sagt Michael Schankweiler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim.

Eine Reihe grundlegender Entwicklungen würden den Arbeits- und Ausbildungsmarkt in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen, heißt es in einer Pressemeldung. Wegen des demografischen Wandels werde es in Deutschland weniger Erwerbspersonen geben. Infolge von Digitalisierung und des strukturellen Wandels würden sich die Berufsbilder und Arbeitsplätze stark verändern. Flexibilisierung und Individualisierung hätten Auswirkungen auf Arbeitsorte und -zeiten sowie Erwerbsbiografien. Für Arbeitgeber bestehe die Gefahr, dass sich der bereits existierende Mangel an Fachkräften verschärft und mittelfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt.

Dem will die Agentur für Arbeit entgegenwirken, wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist: Es gelte, alle Potenziale zu erschließen und insbesondere jungen Menschen den Weg in Ausbildung, Studium oder Beschäftigung zu eröffnen. Im neuen Konzept der „Lebensbegleitenden Berufsberatung“ würden erweiterte und neue Angebote gebündelt, die diese Veränderungen der Arbeitswelt aufgreifen. „Kein junger Mensch darf uns auf seinem Übergang von der Schule in den Beruf verloren gehen und orientierungslos bleiben. Wir wollen frühzeitig einen engen Kontakt zu den jungen Menschen herstellen, um sie Schritt für Schritt in den Ausbildungs- und Studienmarkt zu begleiten“, sagt Michael Schankweiler.

Die Berufsorientierung an den Schulen soll künftig bereits in der Vor-Vor-Entlassklasse beginnen, außerdem werde die Präsenz vor Ort an allen Schulformen ausgebaut, auch an den Berufsschulen zur Vermeidung von Abbrüchen oder zur Erarbeitung von Alternativen. Außerdem wird ein frei zugängliches Online-Angebot zur beruflichen Orientierung für Jugendliche und Erwachsene eingeführt sowie die digitalen Angebote für die Kunden erweitert. Diese Ergebnisse können dann eng mit der persönlichen Beratung verzahnt werden.

„Die Schule stellt für die meisten Schüler die erste Begegnungsstätte mit der Agentur für Arbeit und ihrer Berufsberatung dar. Durch den regelmäßigen Kontakt zwischen Schule, Schülerschaft und auch deren Eltern werden Berührungsängste abgebaut. Je früher dieser Prozess beginnt, desto größer sind die Chancen für einen positiven und erfüllten beruflichen Werdegang. Deshalb freut es mich, dass die Berufsberatung bereits ab der 7. Klasse bei uns an der Mittelschule startet“, sagt die Konrektorin der Mittelschule Landsberg, Anja Schweikert. (lt)

