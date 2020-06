10:46 Uhr

Die Bienenseuche gilt im Landkreis Landsberg als besiegt

Gute Nachrichten für viele Imker im Landkreis Landsberg: Die Bienenseuche amerikanische Faulbrut ist laut Landratsamt erfolgreich bekämpft. Was das jetzt bedeutet.

Die Bienenseuche amerikanische Faulbrut ist laut Landratsamt Landsberg erfolgreich bekämpft worden, die Schutzmaßnahmen können wieder aufgehoben werden.

Die im Sommer 2019 im Landkreis Landsberg ausgebrochene Amerikanische Faulbrut der Bienen ist erloschen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Nachdem nun die Sanierung der Völker abgeschlossen sei und die erforderlichen Nachuntersuchungen keine weiteren Sporennachweise mehr erbrachten, können die durch das Landratsamt Landsberg angeordneten Schutzmaßnahmen am Lech wieder aufgehoben werden, teilt Dr. Michael Veith, Leiter des Landsberger Veterinäramtes mit. Zwei weitere Sperrgebiete in Unterdießen und Beuern konnten nach Abschluss der Untersuchungen bereits vor einigen Wochen aufgehoben werden.

Für die Imker bedeutet das, dass ab sofort wieder ein uneingeschränktes Verbringen von Bienenvölkern möglich ist. Seit Juli letzten Jahres wurden durch das Veterinäramt Landsberg in enger Zusammenarbeit mit dem Bienenseuchenwart des Landkreises sowie der Fachberatung für Imkerei des Bezirks Oberbayern mehr als 1000 Bienenvölker untersucht und beprobt. (lt)

