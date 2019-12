vor 9 Min.

Die Brandserie geht weiter: Bei Reichling brennt ein Feldstadel

Südlich von Reichling brennt am Donnerstagabend ein Feldstadel ab. Es ist nicht der erste Brand dieser Art im südlichen Landkreis Landsberg.

Von Thomas Wunder

Erneut brennt ein Feldstadel im südlichen Landkreis Landsberg. Dieses Mal musste die Feuerwehr in die Mühlau südlich von Reichling ausrücken.

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, konnte aber nicht verhindern, dass die Scheune komplett niederbrannte. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage mitteilt, war in dem Stadel vor allem Stroh gelagert.

Am Freitag sind die Brandfahnder vor Ort

Ob es sich erneut um Brandstiftung handelt, dazu wollte ein Polizeisprecher noch keine konkrete Aussage machen. Es seien auch Beamten des Kriminaldauerdienstes vor Ort, im Laufe des Freitagvormittags würden die Brandfahnder den Tatort auf Spuren untersuchen.

Der Fall in Reichling hat deutliche Parallelen zu ähnlichen Bränden im südlichen Landkreis. Jedes Mal brannten Scheunen außerhalb von Ortschaften ab, meist war darin Stroh gelagert. So hat es in den vergangenen drei Wochen rund ein halbes Dutzend Mal gebrannt, unter anderem in Dießen, Rott und Leeder.

