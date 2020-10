08:54 Uhr

Die Corona-Ampel im Landkreis Landsberg ist dunkelrot

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Landsberg ist am Freitag deutlich angestiegen.

Der Landkreis Landsberg übersteigt den kritischen Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Damit gelten bereits ab Sonntag verschärfte Corona-Regeln.

Von Thomas Wunder

Der Landkreis Landsberg hat die 100-Marke der Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte auf 100.000 Personen gerechnet) deutlich überstiegen. Am Freitag hatte der Wert noch 84,0 betragen, am Samstag (0 Uhr) stieg er laut Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 131,3. Damit gelten bereits ab Sonntag verschäfte Corona-Regeln.

Aufgrund der am Freitag gemeldeten Corona-Fälle hatten die Verantwortlichen im Gesundheitsamt und im Landratsamt bereits damit gerechnet, dass der Wert über das Wochenende ansteigen und die kritische Marke von 100 erreichen wird. Am Freitag wurden dem Robert-Koch-Institut 72 neue positiv Getestete gemeldet.

Diese Regeln gelten ab Sonntag im Landkreis Landsberg

Seit dem 15. Oktober gilt in Bayern die sogenannte Corona-Ampel. Am 23. Oktober wurde sie um eine weitere Stufe ergänzt, nämlich dunkelrot. Die Farbstufen richten sich danach, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einer kreisfreien Stadt oder einem Landkreis gemeldet wurden (Sieben-Tage-Inzidenz).

Ab einem Inzidenz-Wert über 100 gelten folgende Regeln:

Maximal fünf Personen oder zwei Hausstände bei Kontakten, privaten Feiern und im öffentlichen Raum.

Maskenpflicht, wo Menschen dicht und länger zusammen sind, unter anderem auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden, Arbeitsstätten, Freizeiteinrichtungen, Kulturstätten, auch am Platz in Schulen aller Jahrgangsstufen und Hochschulen.

Sperrstunde ab 21 Uhr, Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ab 21 Uhr, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen ab 21 Uhr.

Maximal 50 Personen für Veranstaltungen aller Art; mit Ausnahme von Kirchenveranstaltungen, Demonstrationen und Hochschulen

Diese Regeln gelten im Landkreis Landsberg ab Sonntag, 1. November. Ab Montag gelten darüber hinaus bayernweit die Corona-Regeln des Lockdowns light, die unter anderem die Schließung von Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen beinhalten.

