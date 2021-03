Die Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg nähert sich 100er-Marke

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg steigt weiter und nähert sich dem kritischen Wert von 100. Ab wann die Notbremse gelten würde.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg steigt weiter: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) ist der Wert am Mittwoch auf 93,1 gesprungen. Am Vortag hatte er noch bei 82,3 gelegen.

Damit nähert sich die Inzidenz der Marke von 100, ab der die sogenannte "Notbremse" mit verschärften Corona-Regeln gelten würde. Wird jener kritische Wert an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten, würde etwa eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr gelten, in vielen Geschäften wäre nur noch das Abholen vorbestellter Waren möglich. Ab Mittwoch ist im Landkreis nur noch Shopping nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, da die Sieben-Tage-Inzidenz seit vergangenen Freitag über 50 liegt.

Corona: 19 weitere Fälle im Landkreis Landsberg

Laut RKI haben sich seit Beginn der Pandemie 3265 Menschen im Kreis Landsberg mit dem Coronavirus infiziert oder wurden positiv getestet. Gegenüber Dienstag sind damit 19 weitere Fälle hinzugekommen. Nach Angaben des Landratsamts befinden sich momentan 150 positiv auf das Coronavirus getestete Personen in Quarantäne (Dienstag: 137). Hinzu kommen 626 Kontaktpersonen ersten Grades (Dienstag: 537), die ebenfalls zu Hause bleiben müssen. Die hohe Anzahl sei darauf zurückzuführen, dass es über den ganzen Landkreis verteilt in mehreren Schulen Corona-Fälle gebe und dadurch ganze Klassen in Quarantäne müssten, sagt Landratsamt-Pressesprecher Wolfgang Müller.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 liegt im Kreis Landsberg weiter bei 61. Im Landsberger Klinikum werden sechs Covid-19-Patienten behandelt - einer weniger als am Vortag. Vier befinden sich auf der Allgemeinstation und zwei auf der Intensivstation. (lt)

