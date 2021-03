13:06 Uhr

Die Debatte um eine Umgehung für Schondorf nimmt Fahrt auf

Nur eine Umfahrung würde die Schondorfer Ortsmitte wirklich entlasten, sagt ein Gutachter. Welche Überlegungen daraufhin CSU-Gemeinderat Rainer Jünger anstellt.

Nimmt die seit Jahrzehnten geführte Debatte um Umgehungsstraßen am Ammersee-Westufer nun neue Fahrt auf? Der Schondorfer Gemeinderat Rainer Jünger ( CSU) jedenfalls fühlt sich nach dem Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak in der jüngsten Gemeinderatssitzung „vollumfänglich bestätigt“, wie er in einer persönlichen Mitteilung schreibt.

„Die schiere Masse an Fahrzeugen, die täglich in Schondorf hinein und hindurch fahren, ist weit und breit einzigartig, im ganzen Landkreis haben nur die A96 und die B17 mehr Fahrzeugbewegungen täglich zu bewältigen.“ In den vergangenen zwei Jahrzehnten sei der Verkehr von 13.000 auf 17.000 Fahrzeuge täglich angestiegen, ein Zuwachs von 30 Prozent. Die Prognosen sagen voraus, dass der Zuwachs genau so weiter geht. Außerhalb der Ferien (gezählt wurde im August) und ohne Pandemie-Beschränkungen wären womöglich noch mehr Fahrzeuge unterwegs gewesen, merkt Jünger an.

Klassische Umfahrung oder Kamm-Erschließung?

Um einen Großteil des Verkehrs um Schondorf herumzuführen, sieht Jünger zwei Varianten: Erstens die klassische Umfahrung, bei der am nördlichen Ortsrand der Verkehr Richtung Westen abgeleitet, um Schondorf herum geführt und dann in Süden wieder auf die Staatsstraße zurückgeleitet wird. Laut Kurzak würden auf diese Weise 9000 Fahrzeuge täglich umgeleitet werden.

Die zweite Variante sei die sogenannte Kamm-Erschließung, bei welcher der Verkehr parallel zum See in deutlicher Entfernung vorbeigeleitet wird. Die Hälfte dieser Straße ist bereits gebaut, erklärt Jünger: zwischen Entraching und der Einmündung in die Landsberger Straße oberhalb von Dießen. Für die nördliche Weiterführung gebe es mehrere Optionen, entweder zwischen Windach und Greifenberg oder zwischen Greifenberg und Schondorf. Diese Variante würde Schondorf um 7000 Fahrzeuge täglich entlasten, etwas mehr könnten es sein, wenn innerorts das Tempo reduziert und so die Umfahrung attraktiver gemacht würde.

Rainer Jünger war schon zweimal im Staatlichen Bauamt

„Warum wir noch nicht längst eine wirksame Verkehrsentlastung in Schondorf haben, liegt gemäß der Auskunft des Staatlichen Bauamts in Weilheim hauptsächlich an der Unentschlossenheit der Kommunalpolitik, die das Projekt bisher nicht entschlossen genug vorangetrieben hat“, schreibt Jünger weiter. Nach mehrfacher Rücksprache mit dem CSU-Landtagsabgeordneten Alex Dorow könne man an dieser Stelle mit Unterstützung rechnen. Dorow habe ihn, Jünger, bereits zu Terminen mit dem Bauamt mitgenommen. Dabei hätten die Mitarbeiter die beschriebenen Varianten aufgezeigt und die hohe Priorität hervorgehoben.

Als erster Schritt sollte eine Planung in Auftrag gegeben werden, die das Staatliche Bauamt durchführt. Alternativ könnte ein externes Planungsbüro diese Aufgabe übernehmen. Die Kosten würde zu 90 Prozent der Freistaat tragen und zu zehn Prozent die Gemeinde Schondorf. Bei der großen Lösung wäre es sehr sinnvoll, die anderen Gemeinden mit ins Boot zu holen. In Pähl habe die Entlastungsstraße von der Entscheidung bis zur Fertigstellung in acht Jahren realisiert werden können.

Mehr Gestaltungsspielraum für die Gemeinde

Mit einer Umgehungsstraße wären die Greifenberger und Uttinger Straße in Schondorf keine Staatsstraße mehr. Dadurch würde die Gemeinde volle Gestaltungsmöglichkeiten über Geschwindigkeitsregulierungen, Fahrrad- und Fußwege oder Oberflächenbeläge erlangen, erläutert Jünger. Ohne Durchgangsverkehr könne er sich sogar einen „Shared Space“ im Ortskern vorstellen. (lt)

