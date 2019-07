vor 5 Min.

Die Dichter und die Angst vorm Haifischbecken

Der Dichterwettstreit im Inselbad findet vor dramatischer Himmelskulisse statt

Zum vierten Mal markierte der Splishy Splashy Poetry Slam im Landsberger Inselbad den Beginn der Sommerferien. Das Ereignis, bei dem um die Ehre der trockenen Bademode und einen aufblasbaren Plastikhai gekämpft wird, lockte acht teils mehrfach preisdekorierte Slammer nach Landsberg. Für ansprechende Atmosphäre mit Stehtischchen und Liegestühlen sowie Ratschen als Beifallsbekundungen für die Gedichtbeiträge sorgten Stadtwerke und Sparkasse. Etwa 300 Besucher, schätzte Eva Zerle von den Stadtwerken, lauschten den Texten und bewerteten sie mit mehr oder weniger kräftigem Applaus.

Für die von Kathi Mock vorgestellten und anmoderierten Poeten war der Auftritt in Landsberg nicht nur wegen der besonderen Bühne hoch oben auf dem Fünf-Meter-Sprungturm eine besondere Herausforderung. Sie hatten auch stets freien Blick nach Osten, zum Himmel über der Altstadtsilhouette, an dem den ganzen Abend über Blitze zuckten. „Ich hab grad richtig Schiss“, sagte Slammer Philipp Potthast über das schaurige Schauspiel, bezeichnete seinen Aufenthaltsort gar als „Todesfalle Inselbad Landsberg“. Sein erster Text über die Struktur in seinem Leben, die so weit geht, dass er schlussendlich feststellen muss: „Nicht ich hab’ mein Leben, sondern mein Leben hat mich im Griff“, kam allerdings so gut an, dass er ein zweites Mal nach oben steigen und das Wetterleuchten sehen durfte/musste.

Hier bekam es der aktuelle bayerische Meister mit einem Duo zu tun. Teresa Reichl und Lara Ermer hatten sich im ersten Text mit der Unvollkommenheit der Frau – oder was diese darunter versteht – auseinandergesetzt. Da wurden asymmetrische Schamlippen thematisiert und die Kunst, lautlos zu urinieren. Bei der finalen Entscheidung dann ging es unter dem Titel „es kann nur beide geben“ um Ähnliches. Gewonnen hat laut Publikumsentscheid aber Philipp Potthast mit einem Text über sein Leben als Flexitarier. „Ich ernähr’ mich von Samen.“ Bei Nacht aber, da beherrscht Fleisch seine Gedanken und er stopft sich voll damit, bis sein Bauch drückt, der Magen Schwerstarbeit verrichtet und die Pumpe protestiert. „Ich bin Flexitarier, mir liegen Tiere am Herzen.“

Witzige Texte, gute Gedichte hatten auch die Poeten dabei, die bei der Vorentscheidung vorzeitig mit sanftem Schubs ins „Haifischbecken“ fünf Meter unter ihnen befördert wurden. Da war Fee mit ihrer Luftballongeschichte oder Ezgi Zengin, die sich dafür aussprach, Dinge aufzuräumen, die keiner braucht – Fremdenhass beispielsweise. Mate Tabula münzte seine Schilddrüsenkrankheit kurzerhand ins Positive um und schilderte sein L-Thyroxin-gesteuertes Leben als „Hashimoto Man“. Über die Schwierigkeit, dem Nichtstun frönen zu wollen und das der Umwelt klar zu machen, sprach Steven. Svea Gross kämpfte dichterisch mit Gefühlen. „Bin ich wirklich so langweilig, wie ich mich fühle“, meinte sie beispielsweise oder „wie soll ich mich jung fühlen, wenn ich noch nie alt war?“.

Wir werden immer älter, nach Yannick Sellmanns Rechnung werden die Toten dadurch mehr. „Wo sollen die ganzen Leichen hin? Wir machen Fußballplätze zu Fünf-Sterne-Friedhöfen.“ Schließlich spielen nur ein paar Prozent Fußball, die Todesrate aber liegt bei 100 Prozent.

Fazit des Benefizabends: Es konnte ein Scheck über 500 Euro an das SOS-Kinderdorf Dießen übergeben werden. (löbh)

