Die Dießener Glocken läuten auch in Corona-Zeiten

Plus Das Silversterfeuerwerk wird heuer ausfallen. Was bleibt, sind die Glocken, die das neue Jahr begrüßen. In Dießen wird man besonders mit Glockenklang verwöhnt.

Von Gerald Modlinger

„Süßer die Glocken nie klingen als zur Weihnachtszeit“: Diese Titelzeile eines bekannten Liedes könnte in dieser Weihnachtszeit in besonderer Weise gelten – ganz speziell auch in der Neujahrsnacht. Wenn Silvesterfeuerwerke vor dem Hintergrund der Corona-Lage praktisch verboten sind, werden es nur die Glocken sein, die das neue Jahr begrüßen. Der Jahreswechsel ist der Zeitpunkt, zu dem die Glocken am lautesten läuten – auch in Dießen und auch in der Corona-Zeit. Das Marienmünster hat mit acht Glocken einen der größten Klangkörper im Landkreis.

Der „Dirigent“ dieses Klangkörpers ist Florian Jettenberger. Der 48-jährige Augsburger hat eine ausführliche Läuteordnung ausgearbeitet. Sie legt fest, wann welche Glocken zum Einsatz kommen und welche Melodie sie gleichsam spielen. „Die Dießener sind wirklich verwöhnt mit Glockenklang“, sagt er mit Blick auf die Läutepraxis im Marienmünster, die den kirchlichen Tages- und Jahreslauf intoniert.

Zum Jahreswechsel läuten alle acht Glocken

Alle acht Glocken zusammen hört man jedoch nur zu ganz wenigen Anlässen, einer davon ist der Jahreswechsel, wenn eine knappe Viertelstunde alle Glocken das neue Jahr begrüßen. Daneben, so erklärt Jettenberger, ist das sogenannte „Plenum“ nur an drei weiteren Zeitpunkten zu hören: Beim Gloria am Gründonnerstag, bevor die Glocken, wie es heißt, nach Rom fliegen. Ab dann schweigen sie bis zur Osternacht, in der sie zum „Halleluja“ wiederum allesamt erklingen. Ein weiteres Plenum-Läuten gibt es am Vorabend des Patroziniums, das am 15. August gefeiert wird – und zwar in Form eines Cluny-Läutens, das über eine halbe Stunde dauert. Dabei werden der Reihe nach alle Glocken eingeschaltet, erklingen dann gemeinsam, bevor sie noch einmal einzeln an die Reihe kommen und anschließend ein zweites Mal gemeinsam läuten, wie Jettenberger erklärt.

Florian Jettenberger ist der Experte für die Dießener Glocken. Das Foto zeigt ihn mit einem Kalenderblatt, das einen Blick in den Turm des Marienmünsters gewährt. Bild: Beate Bentele

Wie geläutet wird, ist von Ort zu Ort durchaus verschieden, wenngleich es gewisse allgemeine Regeln gibt. Das Läuten in der Neujahrsnacht, in der Kar- und Osterzeit oder am Patrozinium ist Teil des jährlichen Zyklus, daneben gibt es auch tägliche oder wöchentliche Abläufe: Das ist jeden Tag das dreimalige, die Katholiken zum Angelusgebet rufende Läuten morgens um 6.30, mittags um 12 Uhr und abends, wobei die Abendzeiten je nach Jahreszeit variieren. Sie reichen von 17 im Winter bis 21 Uhr im Frühsommer, erklärt Jettenberger. Am Donnerstag um 18 Uhr kommt das „Angstläuten“ hinzu, das an die Todesangst Christi am Ölberg erinnert. Ebenfalls Bezug zum österlichen Geschehen hat das Läuten am Freitag um 15 Uhr, das an die Todesstunde Jesu Christi erinnert. An Samstagen und an Werktagen vor Feiertagen erklingen die Glocken überdies um 17 Uhr – damit wird der Sonntag oder der jeweilige Feiertag eingeläutet.

Eine spezielle Sache ist wiederum das Einläuten der Gottesdienste. Dessen Melodie hängt von der Jahreszeit ab: Dabei wird in Weihnachts- und Oster-, Advents- und Fastenzeit und in die sogenannten „Grünen Sonntage“ unterschieden, die zwischen Pfingsten und Advent liegen. Je nach Zeit klingt das Geläut dann erwartungsfroher oder festlicher, erklärt Jettenberger.

Die menschliche Hand ist immer noch im Spiel

Ferner gibt es individuelle Anlässe, bei denen die Glocken zu hören sind: Zum Beispiel Taufen, Trauungen, Beerdigungen und Gefahrenlagen: So sei es im Marienmünster üblich, dass Mesner Hans-Jürgen Oppler bei einem heraufziehenden Gewitter die Wetterglocke in Betrieb setzt. Nach wie vor ist das Läuten in Dießen zumindest teilweise Handarbeit, wenn der Mesner per Hand die Schaltanlage bedient, die die Motoren im Turm steuert. „Damit es nicht immer gleich klingt“, wie Jettenberger sagt. „Glocken sind ja ein Musikinstrument und keine Maschine.“ Die Musik aus dem Kirchturm kann man sich bald auch in die eigenen vier Wände holen: „Wir haben begonnen, das Läuten aufzuzeichnen, und sind dabei, eine CD zu erstellen.“

Hans-Jürgen Oppler in der Schaltzentrale der Glocken im Dießener Marienmünster. Bild: Julian Leitenstorfer

Daneben gibt es manchmal auch besondere Gründe, um die Glocken zu läuten: Ein solcher war zuletzt die Ernennung von Bischof Bertram Meier im Januar. Daneben erinnert sich Florian Jettenberger, wie die Schwestern von St. Alban die dortigen Glocken in Bewegung setzten, als dort gegen den Bau eines Polizeibootsstegs demonstriert wurde.

Das Elf-Uhr-Läuten gibt es nicht mehr

Das Schiedungläuten, das mit der Totenglocke einen Todesfall meldet, gibt es in Dießen nicht mehr. Grund dafür sei, dass Sterbefälle oft erst mit mehreren Tagen Verzögerung im Pfarramt gemeldet würden, da bestehe dann kein wirklicher zeitlicher Zusammenhang mehr zwischen dem Sterbe- und Läutezeitpunkt, erklärt Jettenberger.

Ebenfalls abgeschafft wurde in Dießen das Elf-Uhr-Läuten. Dieses hat eigentlich eher eine weltliche als eine liturgische Funktion. Denn es kündigte den Menschen draußen auf dem Feld oder der Hausfrau an, dass in einer Stunde Mittag sein wird.

Die Glocken des Marienmünsters stammen aus drei verschiedenen Epochen. Die älteste Glocke, deren Alter nicht bekannt ist, ist die Totenglocke (Nummer 8). Sie überstand als einzige die Kriegszeiten, in denen Glocken eingeschmolzen wurden, um die Metalle in der Rüstungsindustrie zu verwenden. Die Augustinus-Glocke (3), die Marienglocke (5, mit ihr wird zu Mittag geläutet) und die Mechtildisglocke (7, Wetterglocke) wurden 1950 aus Euphon gegossen. Euphon ist eine Legierung, die aus Kupfer und Zink besteht und kein Zinn enthält. In den ersten Nachkriegsjahren wurde teilweise auf Euphon ausgewichen, weil ein Mangel an Bronze herrschte. Zu diesen vier Glocken kamen nach dem Neubau des Kirchturms in den 1980er-Jahren durch eine private Stiftung vier neue Bronze-Glocken hinzu: Die Heilige Dreifaltigkeit (1) und die Elisabethglocke (6) sowie die Katharinen- (4) und Richardglocke (2, sie wird zum Angst- und Todesstundenläuten sowie zur Wandlung bewegt). Die beiden letzteren sind nach den Vornamen des Stifterehepaars benannt. Elf Tonnen schwerer wurde damals das Geläut – mit ein Grund, warum der neue Turm aus statischen Gründen komplett in Beton errichtet wurde.

Als Bub erlebte Florian Jettenberger den Neubau des Turms

Florian Jettenberger kann sich noch an den Neubau des Turms erinnern, den er als Bub erlebte. „Ich habe damals gesehen, wie die Glocken auf dem Tieflader gestanden sind.“ Seither hat ihn das Interesse an der Dießener Kirche, an ihren Glocken und auch der Mysterienbühne nicht mehr losgelassen, wenngleich er in Augsburg lebt.

