Die Eishockeysaison wird spannend

Gestern haben die Landsberg Riverkings ihr letztes Vorbereitungsspiel absolviert. Am Donnerstag startet mit dem Heimspiel gegen Erding die Bayernligasaison. Und es verspricht eine spannende Saison zu werden.

Mit Fabio Carciola haben die Verantwortlichen des HC Landsberg einen Trainer engagiert, der die jungen Spieler nicht nur „mitzieht“, sondern fördert und fordert. So hat das erste Tor in der Vorbereitung ausgerechnet der erst 19-jährige Christopher Mitchell aus dem eigenen Nachwuchs erzielt. Dass eine so junge Mannschaft aber auch Zeit braucht, zeigten die durchwachsenen Testspielergebnisse. Pech kam dann auch noch dazu, da Stefan Kerber seine Karriere beenden musste und Daniel Menge sowie Adriano Carciola noch länger verletzt ausfallen.

Dass man trotzdem den Start der Punktrunde nicht herschenken will, unterstreicht die Verpflichtung des ehemaligen Landsberger Publikumslieblings Andrew McPherson. Trotzdem kann es ein holpriger Start werden – dann sind die Fans gefragt. Sie müssen Team und Trainer die nötige Zeit geben, um den neuen Weg erfolgreich beschreiten zu können. Es wird nicht einfach – aber spannend.

