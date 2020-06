16:23 Uhr

Die Eltern des kranken Jerome aus Kaufering brauchen Hilfe

Anfang des Jahres wird bei Jerome Wiegert aus Kaufering aggressiver Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Seine Eltern stehen vor finanziellen Problemen und starten eine Spendenaktion.

Der kleine Jerome aus Kaufering kämpft um sein Leben. Ein aggressiver Lymphdrüsenkrebs wurde Anfang des Jahres bei dem Vierjährigen aus Kaufering diagnostiziert (LT berichtete). Seine Familie steht dadurch vor finanziellen Problemen. Jetzt startet die Familie einen Spendenaufruf.

Viele Krankenhaus-Aufenthalte, zu denen meistens Mutter Irina ihren Sohn begleitete, die selbst auferlegte Isolation aufgrund der Corona-Pandemie und die Betreuung des siebenjährigen Jeanero durch Vater Mario machen einen normalen Alltag nicht mehr möglich. Denn zur Angst um das eigene Kind gesellen sich bei den Wiegerts zunehmend auch finanzielle Sorgen. Der selbstständig tätige IT-Berater kann nicht so arbeiten, wie es zu Beginn des Jahres noch geplant war. Die Rechtsfachwirtin bezieht zurzeit lediglich Krankengeld. „Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir zusätzlich auch noch wirtschaftlich in Not geraten“, sagt Mario Wiegert gegenüber dem Landsberger Tagblatt. Auch wenn die Sorge um das eigene Kind über allem steht und die Familie sich an die Hoffnung klammert, die massiven chemotherapeutischen Behandlungen mögen den Krebs in Jeromes kleinem Körper besiegen, muss auch gesichert werden, dass der Alltag im Hause Wiegert nicht völlig aus dem Ruder läuft.

Helfen soll dabei jetzt eine Spendenaktion. Unter www.jetztlebenjerome.de wurde ein Blog eingerichtet, auf dem sich jeder über den Gesundheitszustand des kleinen Jerome informieren kann. (vaf)

Spendenkonto Wer Familie Wiegert unterstützen will, kann das mit einer Spende auf folgendes Konto tun: Spendenkonto: IBAN DE11 7005 2060 0022 6503 29, Empfänger: Jerome Wiegert, Verwendungszweck: Spende Jerome. Oder per Paypal unter www.paypal.me/jetztlebenjerome.

