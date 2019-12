vor 3 Min.

Die Extraportion Fleisch anstatt Yoga

Ein geniales Duo: Stephan Zinner (links) und Peter Pichler bei ihrem Auftritt in der Mittelschul-Aula in Landsberg.

Auf dem Nockherberg doubelt Stephan Zinner seit Jahren Markus Söder. Doch der Künstler aus dem Chiemgau kann noch viel mehr, was sein Auftritt in Landsberg beweist

Von Hertha Grabmaier

Eine Söder-Perücke auf Styropor-Kopf. Waldi, das erste offizielle Olympiamaskottchen von 1972. Ein Kaffeehaferl zwischen mehreren Gitarren. „Raritäten“ eben, bildeten die Kulisse und zugleich das Programm, mit dem Kabarettist Stephan Zinner plaudernd, singend und tanzend mit seiner fantastischen Ein-Mann-Band Peter Pichler die Bühne der total ausverkauften Mittelschulen-Aula in Landsberg rockte.

Gefeierter Rockstar sein, das war der ganz große Traum des jungen Stephan Zinner, der zwei Jahre nach Waldi, dem Olympiadackel, der schuld an der Münchner Wohnungspolitik sei, im Chiemgau geboren wurde. Daraus wurde nichts, und auch die Rolle des Metzgers Simmerl, in die er in den Eberhofer-Krimis mit großem Spaß schlüpfte, ist von einer angestrebten Weltkarriere als Bond-Darsteller meilenweit entfernt.

Jetzt habe er es immerhin vom Nockherberg, wo er im Singspiel den Söder gibt, in die Royal Albert Hall von Landsberg geschafft, freute sich der Kabarettist. Er setzte verbal und musikalisch, gesellschafts- und zeitkritisch witzige, ironische Pointen in seinen Alltagsgeschichten. Er erzählte locker, als wäre ihm alles gerade erst in den Sinn gekommen. Unter anderem über seine ostdeutsche Frau und seine Kinder, denen er vergeblich versuchte, das geheimnisvolle Minenspiel beim Wattn beizubringen. Das amüsierte Publikum nahm er mit in den Münchner „Vollkorner“, den Bioladen seines Vertrauens, in dem die Verkäuferinnen so langsam seien, dass der junge Käse beim Einpacken nachreifen könne.

Überhaupt die Schickimicki-Gesellschaft: Alexa („Wo ist mein Hirn?“) liebt Mango-Maracuja-Smoothies und lässt sich auf Barista-Partys aufwendig zubereiteten Espresso zur ausschweifenden Reifungsgeschichte der einzelnen Bohnen servieren.

Stephan Zinner, ein Meister an der Gitarre, und Multiinstrumentalist Peter Pichler, der zwar ein wenig übellaunig daherkam, aber sonnenbebrillt alles spielte – oft auch gleichzeitig (Tuba, Schlagzeug, Keyboard, Zither, Flöte und Plattenspieler) – zeigten sich versiert in allen Stilrichtungen und servierten einen großartigen Sound in Landsberg. Peter Pichler hat sich auch einen Namen gemacht, als einer der wenigen Musiker, der das Mixturtrantonium beherrscht. „I mog koa Yoga, i mog Fleisch“, bekundete Zinner im Song „Was ist normal, es steht nicht in der Bibel und nicht im Koran, des weiß nicht mal der g’scheide Söder“. Und dann geht es um die Anwälte: „Wir leben in einem Wald von Wälten, die unsere Welt verwalten.“

Und dann das Klima: In ein paar Jahren gäbe es am Münchner Elisabethplatz keine Christbäume mehr zu kaufen und Sankt Martin käme mit dem Kamel daher. Mit einem gewaltigen Tusch von Peter Pichler gab es zum Probieren für die Besucher in den ersten Reihen Leberkäs mit exotischem, selbst komponierten „Saigon-Gewürz“, garantiert ohne Ingwer, das nach der Vorstellung zum Verkaufsschlager wurde.

Vor dem Zugabenblock kam sie unter lautem Jubel des Publikums doch noch zum Einsatz, die Original-Markus-Söder-Perücke zu flotten Reggae-Rhythmen. Zum emotionalen Rausschmeißer-Song („Was so alles passieren kann“) griff Peter Pichler zu einem Instrument, das laut Stephan Zinner aussah wie ein Feuerlöscher, aber mit dem melancholischen Klang eines Elektrosaxofons die Zuhörer begeisterte.