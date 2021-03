vor 36 Min.

Die Familie Heimerer sagt Servus

Mit einer Schreinerei in der Altstadt fängt vor 96 Jahren alles an. Wie es mit dem Möbelhaus im Landsberger Osten weitergeht

Mit einer Schreinerei mitten in der Landsberger Altstadt legten die Großeltern von Toni Heimerer den Grundstein für das Unternehmen „Möbel und Küchen Heimerer“. Das war vor 96 Jahren. Jetzt hat sich die Familie entschlossen, aus dem Geschäft auszusteigen und das Möbelhaus in der Münchener Straße aufzugeben. Wie es zu dem Entschluss gekommen ist und wie es weitergeht.

„Mein Großvater war Schreinermeister und fertigte im Rückgebäude des Ladens in der Herzog-Ernst-Straße die ersten Möbelstücke“, erinnert sich Toni Heimerer. Im Oktober 1970 zog das stetig wachsende Familienunternehmen schließlich an seinen jetzigen Standort in die Münchener Straße im Landsberger Osten. Vor sieben Jahren holten Annette und Toni Heimerer ihre Tochter Anna Heimerer-Kasprowicz mit in die Firmenleitung. „Ich bin hier groß geworden“, sagt die staatlich geprüfte Betriebswirtin und Einrichtungsfachberaterin. Sie ist mit dem Bäckermeister Julian Kasprowicz verheiratet, der die gleichnamige Bäckerei in Pähl betreibt, und Mutter von zwei kleinen Buben. Ebenfalls im Jahr 2014 wurden Erdgeschoss und erster Stock des Gebäudes (rund 2000 Quadratmeter) in der Münchener Straße modernisiert: neue Böden, frische Farben und lichtdurchflutete Fenster.

Das Unternehmen, Gründungsmitglied des Deutschen Möbelverbundes und später Mitbegründer des Europa-Möbel-Verbunds, hatte sich auf Küchen und Polstermöbel spezialisiert. Doch auch Wohnaccessoires, Kissen, Plaids oder Vasen fanden sich im Möbelhaus. Auslieferung und Einbau erfolgten durch erfahrene Schreiner vor Ort. Wer wollte, konnte seine Waren aber auch gleich mitnehmen – sofern er das passende Auto dabeihatte. Anna und Annette Heimerer denken dabei an einen Kunden zurück, der Sitzbank, Teppich und diverse Dekorationsgegenstände kurzerhand in seinem Cabriolet stapelte.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge hat die Familie den Entschluss gefasst, aus dem Geschäft auszusteigen. Das Möbelhaus wurde unter dem Namen „Möbel und Küchen Heimerer“ von der Familie Raschke aus Rehling übernommen. Die Entscheidung aufzuhören, sei auch ihr nicht leicht gefallen, sagt Anna Heimerer. Lange habe sie nach einem Geschäftsführer gesucht, der den Betrieb mit ihr gemeinsam fortführen könnte. Jedoch ohne Erfolg. „Besonders am Herzen lag uns, dass die Zukunft der zehn Mitarbeiter gesichert ist“, sagt Annette Heimerer. Das Team werde weiterhin für die Kunden da sein.

Und was haben Annette und Toni Heimerer jetzt vor? „Wir haben das Jahr 2020 wirtschaftlich gut abgeschlossen – trotz Corona. Mittlerweile sind wir Großeltern. Da darf man aufhören“, sagt der 64-Jährige. Und auf die Frage, worauf sie sich nach vier Jahrzehnten Selbstständigkeit freuen, antwortet das Unternehmerpaar wie aus einem Mund: „Auf die Zeit mit den Enkeln.“ (lt)