vor 22 Min.

Die Farben des Lebens

Holger Gebhard stellt in der Säulenhalle aus

Grelles Rot, leuchtendes Blau oder Grün, strahlendes Gelb: Die „Farben des Lebens“ sind für Holger Gebhard kräftig, stark, rein. Dazu gesellt sich glänzendes Gold in eingrenzender, trennender, hinweisender Funktion. Der Künstler zeigt seine Vorstellung von Farben, wie sie das Leben bestimmen (können), derzeit in der Landsberger Säulenhalle.

Auf großformatigen Leinwänden hat Gebhard in Acryl abstrahiert, schemenhaft tauchen Motive auf, die wiederum mit Gold eingerahmt und unterstrichen sind. Beispiel ist der „Engel“. Er scheint aus der Tiefe des Erdinnern aufzusteigen in die Sphären, wo Engel allgemein vermutet werden. Wichtig sind dem Maler Wege und Spuren. Ein tiefblauer Bach schlängelt sich durch sattes Rot – ist es ausgetrocknete Natur? Goldglänzende Spuren ziehen sich durch Wasser, das wie eine Luftaufnahme des Meers wirkt, mit dunklen Tiefen und hellen Untiefen – Gebhard lässt Objekte über die Leinwand tanzen und sich verändern. Er wolle mit Farbe und Pinsel gute Stimmungen und angenehme Schwingungen einfangen und auf die Leinwand übertragen, sagt Gebhard. Dabei werden meist mehrere Farbschichten übereinander gelagert, so sei die Harmonie noch mehr gefestigt, und könne auf den Betrachter ausstrahlen.

Die kleinformatigen Arbeiten sind „Schnipselbilder“. Sie entstehen, wenn Gebhard Restfarbe aus seinen Pinseln auf einer Leinwand ausstreicht. Immer wieder gesellt sich neue Farbe dazu, Schicht für Schicht arbeiten sich Strukturen heraus. Empfindet Gebhard die Schichten als genug, zerschneidet er die Leinwand. Die so entstehenden „Schnipsel“ bringt der Künstler auf kleine Platten oder Leinwände auf. Wer so ein Bild in einem Zimmer platziert, sorgt für positive Stimmung in diesem Raum – Gebhard nennt sie „Stimmungsaufheller-Bilder“. (löbh)

„Farben des Lebens“ mit Werken von Holger Gebhard sind noch heute von 10 bis 18 Uhr in der Landsberger Säulenhalle zu sehen.

