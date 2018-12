17:57 Uhr

Die Ferienfreizeit hat die Jugend in Rott vereint

Serie Die Lechrain-Bürgermeister blicken voraus und zurück. Heute Quirin Krötz aus Rott. Er stellt ein Projekt in den Mittelpunkt, das ohne Ehrenamtliche nicht möglich wäre

Von Thomas Wunder

Zwischen den Jahren ist Zeit, Bilanz zu ziehen und vorauszublicken. Auch in der Kommunalpolitik. Unsere Zeitung hat die Lechrain-Bürgermeister deswegen befragt. Heute: Quirin Krötz aus Rott.

Er ist ein politisches Schwergewicht im Landkreis Landsberg. Seit 2002 ist er Bürgermeister in Rott, er sitzt im Kreistag und ist Sprecher der Bürgermeister. Quirin Krötz ist 62 Jahre alt. Ein Alter, in dem so mancher an Ruhestand denkt. Antreten könnte Krötz noch mal. Als hauptamtlicher Bürgermeister hat er keine Altersgrenze. Im Frühjahr will er eine Entscheidung treffen.

Was war die wichtigste Entscheidung in Ihrer Gemeinde im Jahr 2018?

Krötz: Die abgeschlossene Standortsuche für das Ärztehaus im Dorfzentrum, dazu die Erarbeitung der Bauplanung für dieses Großprojekt in der Gemeinde sowie die sich nun auf der Zielgerade befindende Planung für den Notwasserverbund mit der Gemeinde Reichling.

Was war 2018 das emotionalste Ereignis für Sie als Bürgermeister?

Krötz: Die erneute Durchführung der Ferienfreizeit für Jugendliche im August am Engelsrieder See. Mit der Erkenntnis, dass aus diesem Projekt – begonnen vor fünf Jahren von angehenden Sozialpädagogen aus Rott– nun eine jährliche Veranstaltung geworden ist, die aus anfänglichen Teilnehmern nun Betreuer gemacht hat, die den Jüngeren ein tolles Angebot von Ferienfreizeit bieten. Gerade in einer Zeit, in der die verschiedensten Schularten die Kinder aus einer Gemeinde der gemeinsamen Freizeitgestaltung sehr oft beraubt, ist diese Zeit am Engelsrieder See sehr wichtig, um sich mit den Altersgenossen zu einer Dorfgemeinschaft zu vereinen und dabei feststellen zu können, was Heimatgemeinde und Dorfgemeinschaft bedeuten kann.

Was heißt das für die Zukunft?

Krötz: So bin ich mir mit diesem Ergebnis auch sicher, dass auch zukünftig Bürger aus Rott bereit sein werden, ein Ehrenamt in Rott anzunehmen. Wichtig dabei ist mir auch, dass dieses Ferienprojekt hauptsächlich durch den Erlös aus dem Dorfweihnachtsmarkt in unserer Gemeinde – ausgerichtet von den Vereinen und Organisationen aus Rott – finanziert wird.

Welches Projekt ist das wichtigste im Jahr 2019?

Krötz: Die Umsetzung der Baumaßnahmen Ärztehaus und Notwasserverbund, der Bau einer Aussegnungshalle sowie die Erweiterung der Friedhofsanlage. Auch die Verbesserung der Trinkwasserversorgung mittels eines neuen Hochbehälters steht auf dem Programm.

Werden Sie 2020 erneut zur Bürgermeisterwahl antreten?

Krötz: Meine Entscheidung über eine erneute Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Rott werde ich im Frühjahr 2019 treffen und der Öffentlichkeit bekannt geben.

