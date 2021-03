vor 33 Min.

Die Finanzen sind eine große Baustelle in Denklingen

In Denklingen wird der Schuldenberg bis Ende des Jahres 2022 viel größer. Ein Großprojekt soll trotz der finanziellen Probleme heuer in Angriff genommen werden.

Von Daniel Weber

In den Jahren vor 2020 ist Denklingen noch ganz ohne Schulden ausgekommen. Doch seitdem hat sich die Lage sehr verändert: Die Gewerbesteuereinnahmen brachen dramatisch ein und damit bekam die Gemeinde unter anderem ein Problem mit der Kreisumlage. Der Geschäftsstellenleiter der Gemeinde, Johann Hartmann, hat dem LT erklärt, was es damit auf sich hat und warum dieses Jahr kräftig Schulden gemacht werden.

Die Zahlen machen unmissverständlich klar, wie schwierig die finanzielle Situation für die Gemeinde Denklingen war: Gab es von 2016 bis 2018 noch jedes Jahr zwischen 5,5 und 6,3 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer, waren es 2019 schlagartig nur noch drei Millionen Euro, Tendenz sinkend. Für dieses Jahr rechnet die Gemeinde nur noch mit zwei Millionen Euro, wenngleich dieser Betrag etwas zurückhaltend angesetzt wurde, wie Hartmann zugibt. Ob der Rückgang hauptsächlich von der Krise in der Automobilindustrie herrührt, könne er nicht beurteilen, möglicherweise spiele auch die Corona-Pandemie eine Rolle. Wie es die nächsten Jahre weitergeht, könne er nicht abschätzen: „In Denklingen ist das ein besonderes Problem, weil die Gewerbesteuer bei uns einen erklecklichen Betrag ausmacht.“

Die Kreisumlage sinkt deutlich

Es trifft die Gemeinde bereits, dass auf diese Weise Millioneneinnahmen fehlen, doch das ist noch nicht alles: Weil die Kreisumlage aus den Zahlen von vor zwei Jahren berechnet wird, zahlt Denklingen noch, als würde es deutlich mehr Geld verdienen. 2020 flossen so über vier Millionen Euro in den Topf, aus dem der Landkreis maßgeblich seine Projekte finanziert. Nun sind es noch 2,6 Millionen Euro, doch die berechnen sich unter anderem aus den drei Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen von 2019, von denen dieses Jahr wohl nur noch zwei Drittel bei der Gemeinde ankommen werden. „Wir können den Haushalt momentan nicht ausgleichen“, stellt Hartmann klar; erst wenn die Kreisumlage an die aktuellen Gewerbesteuereinnahmen angepasst sei, sei das wieder möglich.

Um dieses Finanzloch zu stopfen, muss die Gemeinde sparen – aber das ist nicht so einfach, denn es laufen noch einige Millionenprojekte. „Es gibt viele größere Investitionen, die schon begonnen worden sind, und die muss man natürlich fertigmachen“, erklärt Hartmann.

Wasserversorgung amortisiert sich innerhalb von 30 Jahren

Zum Beispiel solle die Wasserversorgung dieses Jahr fertiggestellt werden, berichtet der Geschäftsstellenleiter. Sie kostet 2021 noch einmal 4,2 Millionen Euro, im Haushaltsplan sind die Gesamtkosten des Projekts mit 10,6 Millionen Euro angegeben. Zwar werde die Anlage in 30 Jahren durch die Gebühren wieder abbezahlt sein, sagt Hartmann, doch man müsse jetzt den Bau finanzieren. „Und es gibt eine größere Unsicherheit, wie groß die Zuwendungen für die Wasserleitungen ausfallen werden.“

Auch die Arztpraxis, die dieses Jahr fertig werden soll, belastet noch den Haushalt, ebenso wie das Bürger- und Vereinszentrum – insgesamt kostet es 13,6 Millionen Euro – und die Arbeiten am Rathausplatz. Um diese Kosten decken zu können, will die Gemeinde 2021 fast zehn Millionen Euro Schulden machen und kommendes Jahr noch einmal 7,3 Millionen Euro. Damit wächst der Schuldenberg bis Ende 2022 auf 27 Millionen Euro. „Weniger wird es meistens nicht“, berichtet der Geschäftsstellenleiter auf die Frage, ob man vielleicht am Ende des Jahres deutlich günstiger davonkomme und weniger Kredite brauche.

„Wir halten uns mit neuen Investitionen zurück, bis die Steuereinnahmen wieder einigermaßen das alte Niveau erreichen.“ Doch der Bau der Kindertagesstätte sei dringend notwendig. Er wird dieses Jahr 2,5 Millionen Euro kosten. Auch der Ausbau des Glasfasernetzes in Denklingen und Epfach, der insgesamt 5,6 Millionen Euro kosten wird, schlägt dieses Jahr mit 1,8 Millionen Euro zu Buche.

