19:53 Uhr

Die Flugträumer bekommen den Gauklerstab von Kaltenberg

Das Publikum bei den Ritterspielen wählt die Berliner Artisten. Regen und Regenprognosen machten den Veranstaltern heuer zu schaffen. Nächstes Jahr wird in der Arena in Kaltenberg das 40-jährige Bestehen des Mittelalter-Spektakels gefeiert.

Von Stephanie Millonig

Das Publikum hat gewählt und mit dem eindeutigen Votum auch die Jury überstimmt: Die „Flugträumer“ sind die neuen Gauklerkönige von Kaltenberg. Gemeinsam mit Luitpold Prinz von Bayern hat der stellvertretende Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Gerd Horseling, kurz vor der letzten Aufführung am Sonntag den Gauklerstab an die Berliner Artistengruppe überreicht. Drei Männer, drei Frauen und ein Kind begeisterten bei der Gauklernacht und während der Turniertage das Publikum mit ihren Salti, menschlichen Pyramiden und fulminanter Feuerartistik.

Gewachsen in Sachsen und bestellt von der Welt

Fantasievoll maskiert sind sie hinter der Bühne beim Interview auch verbal ein Erlebnis – mittelalterliche Narreteien liegen vor allem dem Sprecher der Gruppe, Sebastian Friedrich Büchner, der seine Truppe einschließlich sich selbst mit Künstlernamen vorstellt: Rüben-Montpellier, Anna Karrinia Bell, Mademoiselle La Bomba, Donde Esta el Diabolo, Mademoiselle Soleil und Apanatschi. „Wir machen alles, außer Seillaufen“, sagt Büchner. Die Hitze ist zwar anstrengend, wie an den schweißnassen Gesichtern der Artisten, die gerade noch auftraten, zu erkennen ist. „Aber die Gelenke flutschen“, sieht Büchner den Vorteil, dass Aufwärmen kein Thema ist. In kleinerer Besetzung treten die Flugträumer schon seit 17 Jahren auf: „Gewachsen in Sachsen, gediehen in Berlin und bestellt von der Welt“, fassen sie ihren Werdegang zusammen. Bestellt hat sie zum zweiten Mal Heinrich Prinz von Bayern der das Kaltenberger Ritterturnier organisiert.

Heuer machte den Veranstaltern das Wetter zu schaffen, vier Regentage hielten einige Zuschauer ab. Problematisch seien vor allem lange im Voraus angesagte Schlechtwettertage wie vor einer Woche. Dabei lässt es sich auch bei Regen gut auf dem fast fünf Hektar großen Gelände aushalten, wie Pressesprecher Markus Wiegand betont: „Viele waren mit Regenbekleidung gut ausgestattet und sind am Samstag auch nach dem Turnier noch geblieben. Auch große Hitze wie am gestrigen Sonntag ist eher negativ.

Nur ein Sattler war bislang nicht zu finden

Von der Stimmung her sei das Ritterturnier heuer aber sehr schön gewesen, betonen beide. Die Dressur- und Stuntreiterin Clémence Faivre verkörperte in der Arena die Prinzessin Eleonor und bot auch eine Meisterklasse an, was laut Wiegand gut ankam. „Es war eine Art Workshop für Dressurreiter, erzählt er. Prinz Heinrich legt großen Wert auf historisches Handwerk, welches auf dem Markt gezeigt wird. Seile werden gedreht, Schwerter geschmiedet, Seegrassandalen geflochten und auch ein Köhler mit seinem Meiler zählt zu den handwerklichen Attraktionen in Kaltenberg. Der Veranstalter hätte gerne noch einen Sattler dabei, dessen Fertigkeiten besonders gut zu einem Ritterturnier passten. Doch bisher hat er noch keinen gefunden, der eine entsprechende Ausstellungswerkstatt hat. „Wir schauen auch auf andere Mittelaltermärkte“, berichtet Wiegand.

Am 4. August folgen die Highland-Games

Die Planungen fürs kommende Jahr laufen schon an. „Mit den großen Gruppen, wie beispielsweise den Stuntreitern Cavalcade machen wir schon während des Turniers Verträge“, erzählt Prinz Heinrich. 2019 wird übrigens ein besonderes Jahr werden. Das Kaltenberger Ritterturnier feiert sein 40-jähriges Bestehen. Und alle denken sich etwas Besonderes aus, erzählt Prinz Heinrich. Für den jungen Mann, der seit 2014 Geschäftsführer der Ritterturnier-Kaltenberg Veranstaltungs-GmbH ist, ein besonderes Ereignis: „Ich kenne nicht viele Veranstaltungsfirmen, die so lange schon existieren.“ Bevor wieder Ritter ihre Lanzen aufeinander richten, gehört die Arena anderen Veranstaltungen: Am 4. August werden bei den Highland-Games keltische Disziplinen wie Baumstamm-Werfen absolviert und danach ist beim Deutschland Military-Tatoo ist choreografierte Marschmusik zu erleben.

