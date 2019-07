vor 34 Min.

Die Flugträumer gaukeln sich bei den Kaltenberger Ritterspielen erneut zum Titel

Die Akrobatikgruppe aus Berlin ist alter und neuer Gauklerkönig. Die Ritterspiele gehen am Sonntagabend zu Ende.

Von Dieter Schöndorfer

„Gewachsen in Sachsen, gediehen in Berlin und bestellt von der Welt“. So stellen sich die Flugträumer, die Gauklerkönige des vergangenen Jahres, gerne vor. Und ihre Welt, die Besucher des Kaltenberger Ritterturniers haben sie erneut bestellt, und zwar zu den Königen der Gaukler 2019. Die Flugträumer aus Berlin verteidigten damit ihren im vergangenen Jahr errungenen Titel mit sicherem Vorsprung vor dem ehemaligen zweimaligen Titelträger Ruven Nagel, dem Kristallmagier. Überreicht wurde der Gauklerstab vor der letzten Arena-Show von der stellvertretenden Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, Andrea Kümpfbeck.

Menschliche Pyramiden und eine fulminante Feuerartistik

Sie lieferten sich über alle drei Wochenenden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier der beliebte Kugel-Jongleur und Feuerkünstler Ruven Nagel, dessen ruhige, aber dennoch omnipräsente Art bei den Besuchern des Mittelalter-Events nun schon über die Jahre hinweg gut ankommt. So lässt sich die Menge auch regelmäßig vom Kristallmagier noch vor Öffnung des Marktgeländes vor dem großen Tor bestens unterhalten.

Dennoch konnte er auch in diesem Jahr nicht ganz nach dem begehrten Zepter, dem Gauklerstab, greifen. Entstanden in den Feuern der Kunstschmiede von Roman Zanker in Oberliezheim (Landkreis Dillingen) ist er das sichtbare und international inzwischen bekannte und anerkannte Gütesiegel der Spitzen-Gaukler in der Szene.

Und in diesem Jahr konnten die Flugträumer also ihren Titel verteidigen. Während der Turniertage begeisterte die multikulturelle Truppe auf der Bühne im Schlossgraben mit ihren Salti, menschlichen Pyramiden und zu vorgerückter Stunde mit ihrer fulminanten Feuerartistik.

Das sind alle Gauklerkönige aus 13 Jahren

Der Gauklerkönig von Kaltenberg wurde heuer schon zum 14. Mal ausgelobt. Bisherige Titelträger des Wettbewerbs, der von der Ritterturnier Veranstaltungs GmbH und der Augsburger Allgemeinen/Landsberger Tagblatt ausgelobt wird, waren: 2006 als erster „natürlich“ Wandelbar, der spätere königliche Hofnarr. Darauf folgten Casulino, die Hexe Roxana, Dr. Dr. Dr. Dr. Bombastus und Bruder Leonardo, Forzarello, Die Spielleut Cantoris (2011), Ruven, der Kristallmagier, der sich den Titel auch 2016 als Ruven Nagel, der Kristallmagier, holte. Dann folgte 2013 die Compagnie Entr’Act, 2014 erneut die Spielleut Cantoris, 2015 Spielmann Mick und Barde Danny, 2016 Ruven Nagel, 2017 der Gaukler und (Wort)Akrobat Fabio Esposito. Der Titel 2018 und nun 2019 ging an die Flugträumer aus Berlin.

