vor 22 Min.

Die Folgen des Klimawandels

Die Landkreise Landsberg und Unterallgäu haben eine Studie in Auftrag gegeben. Was damit erreicht werden soll

Heiße, trockene Sommer, weniger Schnee, Starkregen, Sturm: Dem Klimawandel werden viele Folgen zugeschrieben. Doch wie ändert sich das Klima in unserer Region? Auf welche Folgen müssen sich hier Landwirte, Forstwirte, Unternehmer, Touristiker und Bürger einstellen? Die Landkreise Landsberg und Unterallgäu haben daher bei der Universität Augsburg und dem Karlsruher Institut für Technologie eine Klimawandel-Studie in Auftrag gegeben. Vor Kurzem trafen sich Fachleute beider Landkreise, um das weitere Vorgehen zu besprechen, wie eine Mitteilung des Landratsamts informiert.

„Die Auswirkungen des Klimawandels fallen regional sehr unterschiedlich aus. Das müssen wir kennen, um auf Landkreisebene zielgerichtet reagieren zu können“, sagte die Landsberger Klimaschutzmanagerin Andrea Ruprecht bei dem Treffen in Mindelheim. Studienleiter Professor Harald Kunstmann sagte: In den Landkreisen Landsberg und Unterallgäu stiegen die Temperaturen sogar weit stärker als im globalen Durchschnitt. „Das liegt vor allem an der größeren Entfernung des Voralpenraums zu den Meeren, die große zusätzliche Wärmemengen aufnehmen.“

Die insgesamt höheren Temperaturen führen laut Kunstmann auch dazu, dass sich die klimatologische Vegetationsperiode, also die Zeit, in der aufgrund der Temperatur theoretisch Pflanzenwachstum stattfinden kann, um bis zu einem Monat verlängert. Vor allem im Winter und Herbst würden die Niederschlagsmengen weiter steigen. Im Frühjahr und Sommer werden aber einige Gebiete in der Region auch von längeren Trockenperioden betroffen sein, sagte Kunstmann.

Welche Auswirkungen die prognostizierten Klimaveränderungen konkret haben können, sagte Dr. Hans-Jörg Barth vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu. In Trockenperioden könne etwa regional das Wasser knapp werden. Starkregen hingegen könne die Abfluss-Infrastruktur überlasten. Gesundheitlich werde vor allem die Hitze älteren und kranken Menschen zu schaffen machen. In der Land- und Forstwirtschaft könnten deutlich mehr Pflanzenarten unter veränderten Klimabedingungen in ihrem Wachstum beeinträchtigt werden.

In mehreren Arbeitsgruppen berieten die Vertreter der Landkreise über das weitere Vorgehen. Zum Beispiel wurde deutlich, dass bei der Ausweisung von Baugebieten die neuen Bedingungen berücksichtigt werden müssten, indem etwa in Zisternen das Regenwasser aufgefangen und in Trockenperioden genutzt werden kann. Im Tourismus lohne es sich, auf die Vermarktung „kühler Plätze“ zu setzen, beispielsweise auf Trends wie Waldbaden oder Radeln an Flüssen. In der Land- und Forstwirtschaft müssten alternative Bepflanzungen erprobt und die Ökosystemleistungen verbessert werden, um extreme Wetterereignisse besser abzupuffern. Ein wichtiges Projekt dazu sei beispielsweise „Links4Soils“, das bereits im Landkreis Landsberg läuft.

Beide Landkreise wollen weiterhin Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, um den Klimawandel so gut es geht einzudämmen. Doch anhand der Studienergebnisse sollen nun auch konkrete Maßnahmen erarbeitet werden, um sich an die nicht mehr abwendbaren Klimaänderungen anzupassen, Potenziale zu nutzen und Schäden zu verhindern. (lt)

Themen Folgen