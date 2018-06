vor 36 Min.

Die Frage nach der Dorfmitte

Beim ISEK-Bürgerworkshop in Utting wurde angeregt, die für den Ort so typischen kleinen Wege besser auszubauen und zu beleuchten.

Die Uttinger Bürger wünschen sich einen neuen Jugendraum und einen Laden im Zentrum des Ortes. Im Workshop geht es auch um den Standort des Wochenmarktes.

Von Dagmar Kübler

Nach Greifenberg und Schondorf hat nun auch die Gemeinde Utting einen Bürgerworkshop zum Thema Stadtentwicklung abgehalten. Für die Stadtentwicklung haben Gemeinde und Bürger aber bereits 2013 Vorarbeit geleistet. Damals wurde ein eigenes Ortsentwicklungskonzept erarbeitet.

Die Vorarbeit ist schon geleistet

In einer Stärken-Schwächen-Bilanz werden darin unter anderem die Bereiche Verkehr; Wirtschaft, Gewerbe und Versorgung; Ortsbild und öffentlicher Raum; Soziales und kommunale Infrastruktur; Tourismus, Freizeit und Kultur sowie Natur, Landschaft, Landwirtschaft und Energie betrachtet und daraus Ziele formuliert.

Wie Bettina Riegg vom Bauamt Utting dem LT mitteilt, musste die Gemeinde deshalb keine eigenen, neuen Themen für ISEK erarbeiten. „Die Themen aus dem Ortentwicklungskonzept sind noch aktuell, einige Ziele wurden bereits umgesetzt oder sind zur Zeit in Planung.“ Darunter fällt zum Beispiel der Spielplatz im Summerpark. Dieser soll, so Riegg, als Mehrgenerationenspielplatz konzipiert werden. Derzeit werde dessen Fördermöglichkeit als Leader-Projekt geprüft.

75 Bürger machen mit

Dennoch machten etwa 75 Bürger beim Workshop mit. Einige meldeten sich zu Wort, andere hatten ihre Vorschläge schriftlich eingereicht. Ein Anliegen war die Definition einer Dorfmitte. Liegt diese nun eher Im Gries oder in der Bahnhofstraße, wo die Gemeinde mit einem Umbau des ehemaligen Bankgebäudes zum Rathaus und dem danebenliegenden Feuerwehrhaus die Möglichkeit zur Gestaltung hätte? Einige Bürger empfanden die Straße „Im Gries“ als einladender als die Bahnhofstraße, was auch an deren geringerer Breite und der Beschattung durch den Baumbestand liegen mag. Gewünscht wurde ein einseitiger Gehweg Im Gries.

Wo soll der Markt hin?

Angeregt wurde eine Diskussion zum Standort des Uttinger Wochenmarktes. Dieser liegt am alten Feuerwehrhaus am Sportplatz und damit etwas abseits, jedoch durch den dazugehörigen Parkplatz ideal gelegen für Autofahrer. Der Wochenmarkt sei ein Anziehungspunkt und könnte mit einer Verlegung mehr in die Dorfmitte zu deren Belebung beitragen, so ein Vorschlag.

Wege sollen besser beleuchtet werden

Ein weiterer Punkt betraf die kleinen Wege, die Utting durchziehen. Diese sollten besser beleuchtet und ausgebaut, die Sträucher zurückgeschnitten werden. Von älteren Bürgern wird ein Tante-Emma-Laden in der Dorfmitte gewünscht, der ihnen den Gang zu den außerhalb liegenden Supermärkten erspart. Die Erfahrung habe jedoch gezeigt, dass so ein Laden zu wenig Umsatz mache. Außerdem sei die Größe für das gewünschte Sortiment nicht ausreichend und die Parkmöglichkeiten zu gering, sagte Riegg. Vielleicht könne aber der Wochenmarkt diesen Bedarf abdecken.

Eltern wollen einen Jugendraum

Angeregt wurde auch eine bessere fußläufige Anbindung an das Tal des Lebens sowie von Eltern die rasche Schaffung eines Jugendraumes unter Einbindung der Jugendlichen. Es solle damit nicht gewartet werden, bis die Städtebauförderung bewilligt würde.

Beauftragt zur Durchführung von ISEK sind Manuela Skorka, Architektin und Stadtplanerin aus Neuried, und Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Martina Schneider von Stadt Raum Planung aus München. Die Planerinnen hatten sich bereits ein Bild von Utting gemacht und vermittelten den „Blick von außen“. Ihre Erkenntnisse wird die Gemeinde Utting auf ihrer Homepage präsentieren.

Themen Folgen