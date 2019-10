Die Freunde des Stadtmuseums sind vom Stadtrat enttäuscht

Plus Experten und die Vertreter mehrerer Vereine sorgen sich um das Landsberger Stadtmuseum. Sie fordern eine unverzügliche Sanierung und äußern sich zur erneuten Standortdiskussion.

„Wir sind enttäuscht und in großer Sorge.“ So lässt sich die Reaktion von Museumsfreunden, Historischem Verein und Verschönerungsverein in Landsberg auf die jüngste Stadtratssitzung zusammenfassen. Was sie jetzt fordern und von der erneuten Diskussion um den Standort des Museums halten.

Der Stadtrat hatte am Mittwoch vor einer Woche die Entscheidung darüber, ob die Landesausstellung 2024 nach Landsberg geholt werden soll, vertagt. Außerdem wurde infrage gestellt, ob das Stadtmuseum im früheren Jesuitengymnasium bleiben soll.

Stadtheimatpfleger Dr. Werner Fees-Buchecker zeigte sich bei einem Pressegespräch ebenso wie die Vorstände städtischer Kulturvereine zumindest verwundert über die Art und Weise, wie in der jüngsten Stadtratssitzung das von Museumsleiterin Sonia Fischer vorgestellte Konzept zur künftigen Dauerausstellung aufgenommen wurde. Schnell sei nur noch über den Standort des Stadtmuseums im ehemaligen Jesuitengymnasium diskutiert und über die Verschiebung der längst beschlossenen Sanierung des Gebäudes gesprochen worden, ist Ruth Sobotta vom Freundeskreis Städtischer Museen aufgefallen.

Eines der historisch bedeutendsten Gebäude der Stadt

Sobotta, Fees-Buchecker, Dr. Albert Thurner (Freundeskreis Städtischer Museen), Sigrid Knollmüller (Historischer Verein) und Ursula Schaller (Verschönerungsverein) luden deshalb zu einem Pressegespräch. „Das Haus muss in Ordnung gebracht und soll weiterhin als Museum genutzt werden.“ Das hat nicht nur für Sigrid Knollmüller oberste Priorität.

Von links: Stadtheimatpfleger Dr. Werner Fees-Buchecker, Sigrid Knollmüller (Historischer Verein), Ruth Sobotta (Freundeskreis Städtische Museen), Ursulua Schaller (Verschönerungsverein) Bild: Romi Löbhard

Die verhinderte Museumsleiterin hatte ihre Gedanken in schriftlicher Form beigesteuert. Das Museum sei derzeit nicht nur in einem der repräsentativsten, sondern auch historisch bedeutendsten Gebäude der Stadt untergebracht. Die während der Stadtratssitzung geäußerte Meinung, Stadtgeschichte könne in jeder beliebigen Industriehalle erzählt werden, schreibt Fischer, reduziere reiches historisches Erbe auf einen austauschbaren Zweckbau. Das ehemalige Jesuitengebäude sei der geeignetste Ort für ein Museum mit Bildungsauftrag und als Heimat für die Vermittlung von Zeitgeschichte. Dafür müsse das Gebäude saniert werden.

Beleuchtung und Heizung funktionieren nur noch in Teilbereichen

Und das sei zwingend notwendig, wie in der Gesprächsrunde deutlich wurde. Das Dach sei undicht, Feuchtigkeit dringe in die Mauern. Diese Feuchtigkeit beschädige Fenster und Fenstersimse. Das trage nicht nur zur zunehmenden Verschlechterung des Gebäudezustands bei, sondern trübe auch dessen Außenwirkung. Beleuchtung und Heizung funktionierten nur noch in den beiden vom Museumsteam genutzten ebenerdigen Büroräumen, hatte die Museumsleiterin schon beim Ortstermin deutlich gemacht. „Alle Schäden müssen unverzüglich behoben werden“, fordern die Vertreter der Kulturvereine, „die Stadt trägt die Verantwortung.“ Weitere Verzögerungen erhöhten nur die Baukosten.

Mehr als 200.000 Euro wurden schon ausgegeben

Die Standortfrage sei nicht mehr zu diskutieren, sie sei zugunsten des Museums entschieden, hieß es bei dem Pressegespräch weiter. Laut einer von der Stadt in Auftrag gegebenen und 2018 vorgestellten Machbarkeitsstudie seien sowohl Brandschutz als auch Barrierefreiheit baulich möglich und mit dem Amt für Denkmalschutz abgesprochen.

Zugänge können laut Studie ebenfalls barrierefrei realisiert werden. Im Übrigen seien aufgrund positiver Stadtratsbeschlüsse zu Standort, Sanierung und Landesausstellung bereits mehr als 200.000 Euro an Planungskosten ausgegeben worden. „Die dafür geflossenen 76.000 Euro Fördergelder müssten bei Nichtumsetzung der Planungen zurückgezahlt werden“, hatte dazu Fischer mitgeteilt. Und wenn, wie von der Stadtverwaltung angemerkt, das Bauamt überlastet sei, dann müssten eben entsprechende Stellen geschaffen oder die für die Vorbereitung der Sanierung notwendigen Arbeiten extern vergeben werden, forderten der Stadtheimatpfleger und die Vereinsvertreter.

Brief an den Ältestenrat angekündigt

Der Stadtheimatpfleger und die Vorstände der Kulturvereine werden, wie sie beim Pressegespräch mitteilten, einen gemeinsamen Brief an den Ältestenrat schreiben. Dessen nächste Sitzung ist am Montag, 4. November. „Wir wollen die Dringlichkeit der Sanierung in den Raum stellen“, betonte Fees-Buchecker. Jetzt müsse der Startschuss fallen, damit die Instandsetzung rechtzeitig, das heißt vor 2024 abgeschlossen ist.

Die Landesausstellung, das steht für Sonia Fischer und alle Beteiligten des Pressegesprächs fest, sei eine einmalige Chance und ein Gewinn für Landsberg und den Landkreis. Und das nicht nur kulturell: Laut Erhebungen bei früheren Landesausstellungen, schreibt die Museumsleiterin, gibt jeder Besucher im Schnitt 40 Euro am Ausstellungsort aus. „Teile davon fließen als Gewerbesteuer an die Stadt zurück.“