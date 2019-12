vor 4 Min.

Die Geburt der Venus als Blickfang

Jahresausstellung des Kunstvereins in der Landsberger Säulenhalle: (oben) Gudrun Daum mit „birth of venus“, (unten links) „Eleganzia“ von Eva Radek und Bilder von Rainer Walch sowie (unten rechts) „Das Pubertier“ von Eva Radek.

Die Jahresausstellung des Kunstvereins erinnert an den verstorbenen Rainer Walch. Zu sehen ist ein Querschnitt durch viele Jahre seiner Arbeit. Doch auch die anderen Künstler haben einiges zu bieten

Von Romi Löbhard

„Kunst schafft Verständigung, macht Freude, gibt Raum, schafft Unterschiede ...“ Diese und weitere, ähnliche Worte stammen von Rainer Walch, dem vor Kurzem verstorbenen Künstler, der die Szene in Landsberg jahrelang entscheidend beeinflusst hat. Und auch gemeinsam mit künstlerischen Wegbegleitern Gründer des Kunstvereins Landsberg war, der aktuell zu seiner Jahresausstellung in die Säulenhalle in Landsberg einlädt. Der Tod des Förderers war für den Verein Anlass, einen großen Teil der Schau Rainer Walch und seinen Werken zu widmen. Im Eingangsbereich der Säulenhalle ist allerdings anderes bestimmend.

Dort sind zwei Arbeiten von Gudrun Daum absoluter Blickfang. Die Malerin hat sich bekannter Figuren der griechischen Mythologie bedient. Entstanden und ausgestellt ist mit „birth of venus“ ein Bild, dessen Titel an den berühmten Vorgänger von Sandro Botticelli erinnert, das malerisch aber absolut eigenständig ist. Das zweite Werk ist „Medusa II“. Mit grobem Pinselstrich hat Daum den Kopf der zu einem Ungeheuer verwandelten Frau scheinbar achtlos auf die Leinwand hingeworfen. Die dafür verwendeten, kalten Blau- und Grautöne können dem Betrachter das Blut in den Adern gefrieren lassen. Der stechende Blick aus gläsernen Augen ist martialisch. Die Sage, dass jeder, der Medusa anschaut, auf der Stelle zu Stein erstarrt, hat Gudrun Daum überzeugend eingefangen.

Ähnlich kalt wirkt das Werk „submerging“ von Tanja Popp. Die untertauchende Person scheint alle Farbe an der Oberfläche zurückzulassen, es bleibt kaltes, gefrierendes Blau. Kalt, vereist, nur schemenhaft erkennbar sind Inge Diepolds „Bergwelten“. Freundlich, ja geradezu humorvoll hingegen wird es bei Monika Neubauer, deren „Hund träumt“, und das vermutlich von dem vollen Futternapf im Bild daneben. „Riptide“, die mit Gewalt sich zurückziehende Meeresbrandung hat Andrea Reiners auf schmalen Leinwänden eingefroren. Heidi Bille hat die „Elemente“ gebändigt, bei ihr strahlen Wasser, Erde, Luft große, vielfarbige Ruhe aus. Geometrische Formen, klare Farben – konkrete Kunst zeigt Ulla Schweizer in der aktuellen Schau.

Zeitkritisch wird es bei Lisa Wehrmann, die sich mit einem brasilianischen Politiker künstlerisch auseinandersetzt, und bei Rudolf Bille, dessen Collagen grob, fast gewalttätig gerissen wurden. Ein schönes Ensemble sind die zart-schmalen Figuren von Rike Brysch, die mit Eva Radeks „Paar“ (Rakubrand) zu kommunizieren scheinen. Radek ist wie die ebenfalls ausstellende Gina Borrmann Bildhauerin. Beide arbeiten mit unterschiedlichen Materialien. Eva Radek hat eine Vorliebe für schöne, gleichmäßige, kleine Figuren, denen es nicht an Humor fehlt. Das ist der graue Mops aus Keramik, der „ich war’s nicht“ signalisiert, oder das schwarze „Pubertier“ mit allen Attributen dieser besonderen Spezies. Gina Borrmann experimentiert, hat große Figuren aus rostigem Metall, wunderschön gemasertem Zirbenholz geschaffen, täuscht bei „Männergruppe“ aus beschichteter Keramik einen Holzstamm vor.

Ein großer Teil der Säulenhalle gehört Arbeiten von Rainer Walch. Es ist eine Retrospektive, ein Querschnitt durch viele Jahre Kunst in allen Facetten: Ebenmäßige Frauenkörper, Farbstudien, Figürliches, Abstrahiertes - all das, was den Mentor und Gründer des Kunstvereins ausmachte.

des Kunstvereins Landsberg in der Säulenhalle; Öffnungszeiten bis Sonntag, 8. Dezember, Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 16 bis 20 Uhr. Der Weihnachtsbaum ist mit Kugeln geschmückt, in die alle Künstler Miniaturen ihrer Bilder drapiert haben.

Themen folgen