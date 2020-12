vor 16 Min.

Die Gemeinde Vilgertshofen und ihre „Überraschungseier“

Plus Das LT blickt mit den Bürgermeistern zurück und aufs kommende Jahr. Vilgertshofens Rathauschef Albert Thurner erzählt, wieso 2020 einige Überraschungen parat hatte.

Von Ulrike Reschke

Der größte Erfolg im zu Ende gehenden Jahr war in Vilgertshofen die Sanierung der Trinkwassergewinnung in Lechmühlen. Wie andere Projekte, etwa die Sanierung des Schmiedbergs in Stadl – wurde auch dieses umfassender als ursprünglich gedacht, zog sich deshalb länger hin – und kostete mehr Geld als vorgesehen. Doch das war nicht das einzige „Überraschungsei“, mit dem sich die Gemeinde auseinandersetzen musste.

Trotz der Schwierigkeiten bei der Trinkwassergewinnung ist Bürgermeister Dr. Albert Thurner höchst zufrieden, da Lechmühlen nun die Möglichkeit eröffnet, mehr Strom zu produzieren, als für die Wassergewinnung benötigt wird, und damit Geld zu verdienen ist.

Sanierung der Turbine kostete beinahe 300.000 Euro

Beinahe 300.000 Euro kostete die im Oktober abgeschlossene Sanierung der Turbine in Lechmühlen. Wiederholt musste der Gemeinderat dafür außerplanmäßige Ausgaben genehmigen. „Es kam eins zum anderen“, sagt der 51-Jährige. Ursprünglich sollten nur die rund 90 Jahre alten Betonmauern saniert werden. Als sich herausstellte, dass das Fallrohr im Turbinenschacht erneuert und durch eine Maßanfertigung ersetzt werden musste, beschloss man, auch die Turbine zu ertüchtigen. „Sie ist auch etwas Besonderes“, erklärt der SPD-Bürgermeister, „und läuft wie geschmiert.“

Ohne externe Stromzuführung befördert die Anlage das Wasser von Lechmühlen bis nach Issing. Jetzt überlegt die Gemeinde, einen Generator anzuschließen und den überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Der Wasserpreis liege derzeit bei 90 Cent pro Kubikmeter. Zum Start Thurners ins Bürgermeisteramt 2014, damals stand er auf mehreren Listen, habe er bei 50 Cent gelegen, sagt er. „Wir sind guter Hoffnung, dass es wieder günstiger wird.“

Für die Trinkwassergewinnung musste der Gemeinderat wiederholt außerplanmäßige Ausgaben genehmigen. Bild: Andreas Hoehne (Archiv)

Das Corona-Jahr hat finanzielle Auswirkungen

Vorerst aber ist die finanzielle Lage nicht so prickelnd: Das Corona-Jahr ist nicht spurlos an der Gemeinde vorbeigegangen. Bei der Gewerbesteuer sei ein Drittel weggebrochen, sagt der Rathauschef. Der jährliche Durchschnitt lag bisher bei 450.000 Euro. Angesichts der geplanten und laufenden Projekte sei klar, dass die Gemeinde einen Kredit über zwei bis drei Millionen Euro aufnehmen muss.

Wie die Turbine war auch der Schmiedberg in Stadl ein „Überraschungsei“. War man zunächst von einer Sanierung der Straße ausgegangen, erwies sich schließlich auch die Stützmauer an der Einmündung zur Poststraße als reparaturbedürftig. Im Zug der Bauarbeiten zeigte sich ein Stück weiter, an der Einmündung Wolfmillerstraße, das gleiche Problem an der dortigen Stützmauer. „Wenn wir die Straße machen, machen wir auch gleich die Wasserleitung neu“, habe der Gemeinderat zudem beschlossen, sagt Thurner. Dabei handelte es sich jedoch um die Hauptleitung nach Issing, „die kräftig unter Druck steht“. Alles habe aber gut geklappt, die im Juli aufgenommenen Arbeiten an der Straße seien weitgehend abgeschlossen. Der Schmiedberg hat noch vor dem Winter eine Tragschicht erhalten. Im Frühjahr folgen die Verschleißschicht und die Arbeiten an den beiden Stützmauern.

Im kommenden Jahr stehen einige große Projekte an

„2021 machen wir alles, wozu wir heuer nicht mehr kommen“, kündigt Albert Thurner an. Der Anbau an das Feuerwehrhaus Pflugdorf sei dabei noch die kleinste Nummer. Der Platz vor der Wallfahrtskirche in Vilgertshofen soll als Abschlussprojekt der Dorferneuerung umgestaltet werden, die Planung steht. Grund ist die Parksituation, die künftig klarer werden soll. „Die Autos stehen jetzt fuchsteufelswild“, sagt Thurner, „immer wenn die meisten Leute in Vilgertshofen sind, kommen keine Feuerwehr und kein Rettungswagen durch.“

Bei der Sanierung des Vorplatzes der Wallfahrtskirche muss der Zeitplan passen. Bild: Julian Leitenstorfer

Die Auswahl des Planungsbüros stand in einer seiner ersten Sitzungen 2014 auf der Tagesordnung. „Jedes Jahr dachten wir, jetzt packen wir es an“, so Thurner. Nun hofft er auf den Beginn der Ausschreibungen Anfang 2021. Denn bei diesem Vorhaben gibt es einen wichtigen Zeitfaktor: die „Stumme Prozession“ im August. Bis zu diesem Ereignis – das 2020 coronabedingt abgesagt wurde – soll alles fertig sein. „Wir können die Leute doch nicht durch eine Baustelle ziehen lassen“, sagt Thurner. Könne man nicht rechtzeitig im März starten, werde das Projekt um ein weiteres Jahr verschoben.

In Vilgertshofen werden neue Bauplätze geschaffen

Kurz vor Baubeginn stehen die Neubaugebiete Grasweg in Stadl und Ahornweg in Pflugdorf mit jeweils 14 bis 16 Plätzen. Der Bebauungsplan stehe, sagt Albert Thurner. In einem Fall fehle die wasserrechtliche Erlaubnis, der geplante Start 2020 wurde daher auf nächstes Jahr verschoben.

Im Osten von Pflugdorf wies die Gemeinde ein kleines Baugebiet mit vier Grundstücken aus, den Wiesenweg. Zwei Plätze sind bereits bebaut, die anderen hält die Kommune als Reserve zurück.

Arbeiten zur Erweiterung des Kindergartens Stadl haben begonnen

Um die Nachfrage nach Gewerbegrund bedienen zu können, plant die Kommune ein entsprechendes Areal in Issing-Ost. Hierfür soll auf Basis einer gut angenommenen Bürgerbefragung ein Energiekonzept entwickelt werden. „Wir haben 50 Rückläufer aus den Fragebögen erhalten“, freut sich Thurner Anfang Dezember. Auch dieses Vorhaben erfordere „langen Atem“. Auf die Ausschreibung des Energiekonzepts folge die Bauleitplanung, sodass der Baubeginn frühestens Mitte 2022 erfolgen kann. Über das kommende Jahr hinaus wird sich auf jeden Fall die Erweiterung des Kindergartens in Stadl ziehen. Die Arbeiten haben im November begonnen und sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein. „Das Ziel ist, im Februar/März 2022 mit unserer neuen Krippengruppe einzuziehen“, so der Bürgermeister.

