Die Gewinner der LT-Serie Pflanzenpracht in Landsberg stehen fest

Gewinnerin Rosina Bart (Mitte) mit Franziska Mösel (links) und Jasmin Geier in der Gärtnerei in Weil.

Plus Die Gartenserie des Landsberger Tagblatts geht zu Ende. Die Sieger präsentierten ihre Gärten und bekamen jetzt von den Sponsoren ihre Preise überreicht. Die Aktion startet neu im Frühjahr 2021.

Von Elisabeth Deml

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und somit auch die Gartenserie „Pflanzenpracht im Landkreis“ des Landsberger Tagblatts. Hierbei wurden die schönsten Gärten des Landkreises ausfindig gemacht. Drei Gewinner wurden auserkoren. Keine leichte Wahl, und es gab viele Bewerbungen. Deshalb setzen wir die Serie 2021 fort und stellen weitere Gärten vor.

„Ja, wunderbar“, freut sich die Hobbygärtnerin Rosina Bart, als sie die Nachricht erreicht, zu den Gewinnern der diesjährigen Gartenserie zu gehören. Franziska Mösel und Jasmin Geier von der Gärtnerei Geier in Weil überreichten ihr als Preis einen Staudenkorb. Rosina Barts altes Bauernhaus ist umgeben von einem Blütenmeer, bestehend aus Chrysanthemen, Buschnelken, Geranien, Mohn, Rosen, Flieder und einer weit größeren Vielfalt. „Ich habe als Kind bereits gerne gegartelt und hatte immer schon Freude an den Blumen“, erzählt Rosina Bart.

Die Tomaten haben ein eigenes Haus

Den Garten bestellt sie zusammen mit ihren beiden Söhnen, „die auch immer sehr fleißig mitarbeiten.“ Gemeinsam verfügen sie über ein zwei Meter hohes Tomatenhaus mit 17 selbst gezogenen Pflänzchen. Ihr Grundstück bietet nicht nur ausreichend Platz für einen rund 90 Jahre alten Flieder und einen 20 Jahre alten Rosenstrauch, sondern auch für zahlreiche Vögel, die in einem kleinen Häuschen Zuflucht finden.

Dies trifft auch auf den Garten des ehemaligen Verlegers Wolfgang Schmitz zu. Auf seinem 5000 Quadratmeter großen Areal finden Kolkraben, ein Eisvogel, eine Ringelnatter sowie zahlreiche Fische eine Bleibe. „Die Ruhe kann man hier fast hören“, berichtet Schmitz und betont die Naturbelassenheit seines Grundstücks. „Ich möchte keinen Garten, der geleckt aussieht“. Ein kristallklarer Teich vor dem Wohnzimmerfenster eröffnet dem Betrachter die Illusion, vor einem kleinen See in der Nähe eines Waldes zu stehen. „Ich möchte die Natur vor der Tür haben“, so Schmitz. In dem Teich, der auch als Badeteich dient, lassen sich zahlreiche Goldfische, Rotfedern, Goldorfe und mindestens 50 Kois finden, den Überblick über die exakte Anzahl hat Schmitz allerdings schon lange verloren. Seit Neuestem schwimmt nun auch eine Mischung zwischen einem Koi und einem Goldfisch in seinem Teich. „Sein Aussehen gleicht dem eines Kugelfisches“, beschreibt er das wunderliche Tier.

Gewinner Wolfgang Schmitz (rechts) mit Kurt Scherdi von der Gärtnerei in Hofstetten. Bild: Julian Leitenstorfer

Schmitz war von Anfang an von der Kulisse und dem Waldbestand seines Grundstücks fasziniert, das nun auch sein Preis, ein Obstbaum der Gärtnerei Scherdi aus Hofstetten, schmückt. Zwischen einem Zierahorn, Buchs, Eibisch und Rhododendren befindet sich auch eine 300 Jahr alte Buche, an der eine Schaukel für seine Enkelkinder befestigt wurde. Diese durften auch einige seiner 17 Hühner benennen. „Die Namen sind deswegen ein bisschen kitschig geworden“, schmunzelt er. Gegessen werden Schneeweißchen, Heidi, Rosti, Clara und die anderen 13 Hühner jedoch nicht. „Wenn sie das Zeitliche segnen, dann werden sie bei uns im Garten auf dem Heldenfriedhof begraben“, fügt Schmitz hinzu.

Auf zwei Etagen wachsen Gemüse und Obst

Neben den Gärten der Familie Bart und Schmitz überzeugte auch die „Landsberger Gartenkommune“ mit ihrem beeindruckenden Grundstück. Ihnen überreichte Siegfried Dumbsky einen Blumenstrauß mit Gutschein der Hechenwanger Gärtnerei.

„Wie es immer so ist mit einem neuen Projekt: Die anderen, die das sehen, werden sogleich auch motiviert und machen mit“, erzählt Pia Rockelmann über die Anfänge des Gemeinschaftsgartens, den sie sich mit sieben weiteren Hobbygärtnern teilt.

„Besonders dankbar sind wir vor allem unserem Vermieter Ivo Braovac, auf dessen Grundstück wir dieses Projekt beginnen durften.“ Das Besondere an dem Garten ist, dass dieser mitten in der Stadt liegt und sich über zwei Etagen erstreckt, die über eine Treppe miteinander verbunden sind. Auf beiden Ebenen wachsen zahlreiche Gemüse- und Obstsorten wie Kirschen, Birnen, Äpfel und Tomaten.

Die Gewinner (von links) Carsten Bartling, Pia Rockelmann, Nicole Schindler, Toni Braovac und Benno Laipple von der Landsberger Gartenkommune mit Siegfried Dumbsky in der Gärtnerei in Hechenwang. Bild: Julian Leitenstorfer

Vieles auf dem Grundstück der Gartengemeinschaft wurde recycelt oder umfunktioniert. „Wir haben alte Zäune von früher, an denen jetzt Erdbeeren zum Schutz vor den Schnecken hängen“, so Rockelmann. Nebst dem lässt sich sogar ein alter Brunnen aus einem ehemaligen Restaurant finden, der nun den Garten dekoriert. Bei der Gartenpflege holen die Hobbygärtner oftmals den Rat ihrer Großmütter ein, da sie natürliche Hausmittel zum Schutz der Pflanzen gegenüber chemischen Produkten bevorzugen. „Man kann zum Beispiel Brennnesseln pflücken, diese zu einem Sud verarbeiten und auf die Pflanzen sprühen“, empfiehlt Rockelmann.

Nächstes Jahr soll es weitergehen

Die Auswahl der Gewinner war in diesem Jahr äußerst schwierig, da es so viele prächtige Gärten im Landkreis gibt. Im Frühjahr startet das LT deshalb die Serie neu und hofft auf viele Bewerbungen.

