Die Glocken von St. Ottilien klingen wieder

Plus Nach monatelanger Sanierungspause ist das Geläut der Klosterkirche St. Ottilien wieder zu hören. In der Nacht wird es in Zukunft etwas ruhiger.

Das Kloster Sankt Ottilien hat sein Geläut wieder. Viele Monate hatten die Glocken der Erzabtei geschwiegen. Umfangreiche Arbeiten am Kirchturm und der komplette Austausch des Glockenstuhls waren die Gründe dafür. Wie geplant und vor allem gewünscht konnte Erzabt Wolfgang Öxler noch rechtzeitig vor Weihnachten das nun neunstimmige Geläut segnen und anschließend wieder in Betrieb nehmen. Darüber hinaus gab es weitere Neuigkeiten.

Hoch über dem Kirchgebäude

Dass der Zeitplan so eingehalten werden konnte, sei Bruder Odilo Rahm zu verdanken, erklärte der Erzabt bei der Zeremonie auf der Arbeitsplattform hoch über dem Kirchgebäude. „Ohne das Engagement und die Sachkenntnis unseres ’Lieblingssachsen’, seinen Überblick und sein Durchsetzungsvermögen bei der Koordination von Sachverständigen, Finanzplanern und Firmen wäre dieses Projekt nicht so gut und rechtzeitig gelungen.“ Bruder Odilo Rahm war von Anfang an verantwortlicher Projektleiter. Im Jahr 2020 stehen dann noch die Sanierung des Dachstuhls, der Dachdeckung und des oberen Bereichs der Gewölbe des Kirchenschiffs an.

Erzabt Wolfgangs Dank galt ebenso allen an der Sanierung beteiligten Firmen, die zur Segnung ihre Vertreter geschickt hatten, ebenso den finanziellen Unterstützern und nicht zuletzt den in den vergangenen Monaten zum Einsatz gekommenen Mitarbeitern der Klosterbetriebe. „Die Glocken haben jetzt wieder sicheren Halt, der ihnen die Freiheit zum Schwingen ermöglicht.“

Das Zusammenspiel der Tonarten ist perfekt

Die Segnungsfeier wurde nicht nur von der Brüderkapelle musikalisch umrahmt. Zum ersten Mal erklangen am Freitag die jetzt neun Glocken im neuen Glockenstuhl. „Geläutmeister“ Pater Tobias Merkt erklärte die verschiedenen Motive. Er erläuterte auch das jetzt perfekte Zusammenspiel der Tonarten. Der Ton „a’“ der im Frühsommer geweihten, zweitkleinsten Glocke „Glaubenszeugen“ habe eine Lücke geschlossen und sei im Zusammenklang „das i-Tüpfelchen im Geläut“.

Beeindruckend war nicht nur das Plenum am Ende der Feier, sondern auch zu sehen, wie lange es dauert, bis sich der Klöppel von der Bewegung der größten, mehr als fünf Tonnen schweren Salvatorglocke löst und anschlägt.

Die Erneuerung des Glockenstuhls war wegen schwerer Korrosionsschäden an der Stahlkonstruktion notwendig geworden. Der neue Glockenstuhl wurde ganz aus Eichenholz gebaut, dies auch, um eine Verbesserung der Technik und des Klangs der Glocken zu erreichen. Selbst Schrauben und Verbindungsstifte seien aus Holz, schwärmt Bruder Odilo Rahm. Lediglich Aufhängung und die Verbindungen zur Technik seien aus Metall.

Nach der Segnung der Glocken im Kloster St. Ottilien bedankte sich Erzabt Wolfgang Öxler (rechts) auch bei Projektleiter Bruder Odilo Rahm. Bild: Stefanie Merlin

Auch Menschen benötigten tragfähige Strukturen, so der Erzabt, dass ihr Leben zum Schwingen komme und sie für das in der Gesellschaft gerade nicht so übliche „Pro“ einstehen können. Der Klang der Glocken stehe für Rufbereitschaft und Verkündigung. Der „Faden nach oben“ solle nicht vergessen werden. Nun haben die Mönche auch wieder die Möglichkeit, die alte Tradition des Cluny-Läutens (Reihenläuten) fortzuführen. Das erklingt nur an den höchsten Feiertagen. Den Anfang des Cluny-Läutens bilden alle neun Glocken (Plenum), nach deren Verstummen die größte Glocke solo weitergeläutet wird. Zum ersten Mal, nun mit neun Glocken, ist es laut Mitteilung der klösterlichen Presseabteilung wieder am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, gegen 8.45 Uhr bis kurz vor Beginn des Weihnachtsgottesdiensts um 9.15 Uhr zu hören sein.

Noch sind nicht alle Arbeiten abgeschlossen

Damit sind aber noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen. So werden zu Beginn des neuen Jahres noch die Schlaghämmer für den Stundenschlag installiert. Was den nächtlichen Stundenschlag angeht, hat das Seniorat, das gewählte Beratungsgremium des Erzabts, eine Veränderung beschlossen. Einstimmig kam man überein, dass der Glockenschlag nachts in Zukunft ausgeschaltet werden soll, aus Rücksicht auf Gäste und Mönche, die einen leichten Schlaf haben. Werktags soll zwischen 21 und 5 Uhr das Schlagwerk abgeschaltet werden.

An Ostern, Weihnachten und Silvester soll das Schlagwerk allerdings erst ab Mitternacht stumm bleiben.