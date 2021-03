vor 47 Min.

Die Greifenberger Bürgermeisterin und ihr schwerer Amtsantritt

Plus Seit fast einem Jahr ist Patricia Müller Bürgermeisterin von Greifenberg. Eine Katastrophe im Ort forderte schon bald ihre ganze Kraft. Was für die Rathauschefin besonders wichtig ist.

Von Romi Löbhard

„Mein Credo? Füreinander da sein, offenes Miteinander, Leute vereinen, interkommunale Vernetzung.“ Die Greifenberger Bürgermeisterin Patricia Müller ist seit bald einem Jahr „Chefin“ einer Gemeinde mit rund 2000 Einwohnern. Bereits vor ihrer Wahl hat sie Prioritäten gesetzt – die sie konsequent weiterverfolgt. Dabei war das erste Jahr gar nicht so einfach, ein Großbrand mitten im Ort forderte von ihr schnelles, situatives Handeln.

Dieser Brand mit unmittelbar folgenden und in Zusammenhang stehenden weiteren zwei Bränden sei ein einschneidendes, für etliche Bürger traumatisches Erlebnis gewesen. „Nicht alle Betroffenen konnten das mental wegstecken.“ Positiv wertet Müller den entstandenen Zusammenhalt, auch mit der Gemeindeverwaltung. Dass die Eigentümer den Brand zum Anlass nahmen, den gesamten Komplex zu modernisieren, sei weiteres, aus der Not entstandenes Positivum. Mittlerweile seien viele, aber noch nicht alle Mieter wieder eingezogen. Abgeschlossen ist hingegen der Ausbau der Kreitstraße.

Ein traumatisches Erlebnis

Die Anlieger, die zwischenzeitlich nicht ganz zufrieden waren mit dem Fortgang der Arbeiten, seien befriedet, ja sogar sehr zufrieden, wie Müller aus Rückmeldungen entnimmt. Gute Grundsteine wurden gelegt für Gewerbegebietserweiterung und Städtebauförderung. Letztere werde gemeinsam mit Schondorf und Utting weiter vorangetrieben. Aktuell seien Planer für die Ausschreibung gesucht. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets Mitterfeld ist laut Bürgermeisterin sondiert worden. Erschließung, Entwässerung, Kanal, Verkehrsanbindung seien wichtige, zu besprechende Punkte gewesen. Elementar, frei nach dem Zauberwort „Smart City“, seien von Experten unterstützte, strategische Überlegungen.

Die Kindertagesstätte in Greifenberg. Bild: Thorsten Jordan

Für Patricia Müller heißt das, „es soll nicht nur eine Sparte bedient werden“. Neben den Gewerbetreibenden seien auch die Belange von Bürgern, Ökonomie und Ökologie sowie die notwendige Infrastruktur zu berücksichtigen. Was generell angegangen werden soll, ist ein Konzept für eine nachhaltige Ortsentwicklung mit Flächenmanagement. Dazu gehöre nicht nur die Ansiedlung von Gewerbe, sondern auch die in dem Zusammenhang wichtige Überlegung, wie viel Zuzug die Gemeinde zulassen wolle.

Tempo 30 im gesamten Ort

Die Infrastruktur müsse passen, sagt Müller und denkt an Dinge wie Tempo 30 für den gesamten Ort und die Anbindung an den MVV über regelmäßig und häufig verkehrende Buslinien. Über eine Erweiterung des Kindergartens „Windradl“ müsse nachgedacht und, noch dringender, ein Kinderhort müsse eingerichtet werden. „In Greifenberg sind derzeit 40 Kinder in der Mittagsbetreuung“, so rechtfertigt die Bürgermeisterin Letzteres. Ebenso müsse eine Lösung für gastronomische Angebote im Ort angestrebt werden.

Die Terrasse am Amtssitz der Greifenberger Bürgermeisterin Patricia Müller ist sanierungsbedürftig. Bild: Thorsten Jordan

Generell sei zu überprüfen, wie die im Eigentum der Gemeinde befindlichen Flächen und Gebäude genutzt werden. Der Tennisclub, derzeit „Sorgenkind“ aufgrund des Verlustes von Plätzen und Clubhaus auf dem Warmbadareal, brauche einen geeigneten Platz, um zukunftsfähig zu sein. Weiteres Thema auf der Agenda ist der digitale Wandel. Die erst kürzlich ins Netz gegangene Website der Gemeinde sei ein Anfang. Diese werde laufend angepasst. Egal ob Termine der Vereine oder die Gemeindezeitung „Bärig“, auf Aktualität werde geachtet.

2021 ist für Greifenberg ein Planungsjahr

„Wir sind heuer in einem Planungsjahr“, ist Müllers Resümee. Wichtig ist ihr bei allen Vorhaben „ganzheitliches Betrachten“. Gefordert seien gute Überlegungen und auf keinen Fall Schnellschüsse. „Unsere Vorgänger in den kommunalen Ämtern haben eine Superarbeit geleistet“, so die Bürgermeisterin, diese müsse fortgeführt werden. Großes Lob gibt es in dem Zusammenhang für den aktuellen Gemeinderat.

In dem Gremium herrsche ein konstruktives Miteinander. Anerkennung zollt die Gemeindechefin auch den Vereinen, deren Mitglieder sich einbringen, wo immer es notwendig sei. Generell sollen alle Bürger die Möglichkeit haben, mitzureden und mitzuentscheiden. „Dafür haben sie die Möglichkeit, vor Gemeinderatssitzungen Rederecht zu örtlichen Themen zu beantragen“. Das müsse nur vorher im Rathaus angemeldet werden. „Während meiner Anwesenheit ist die Tür zur Kanzlei immer offen.“ Letztendlich sei ihr der Blick über die Gemeindegrenzen hinaus wichtig. „Projektideen von Bürgermeistern nicht nur aus dem Landkreis Landsberg erfahren, Förderlandschaften erforschen, mehr Transparenz“ - es gibt offensichtlich viel zu tun im Rathaus der Gemeinde Greifenberg.

