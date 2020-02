12:21 Uhr

Die Grippe geht im Landkreis Landsberg um

Die Zahl der Influenza-Infektionen steigt im Landkreis Landsberg sprunghaft an. Das Gesundheitsamt gibt deshalb Tipps. Worauf momentan verzichtet werden soll.

Die Grippe ist im Landkreis Landsberg auf dem Vormarsch. Wie das Landratsamt am Montag mitteilt, wurden dem Gesundheitsamt Landsberg allein dieses Jahr schon mehr als 100 Fälle von Influenza gemeldet. Deshalb appelliert die Behörde, dass Hygienemaßnahmen wie häufiges und gründliches Händewaschen eingehalten werden und auf Einwegtaschentücher zurückgegriffen wird

„Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Husten oder Niesen in die Armbeuge erfolgen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wird auch empfohlen, auf Händeschütteln möglichst zu verzichten und die Schleimhäute von Augen, Mund und Nase so wenig wie möglich zu berühren. Erkrankte Kinder, die Gemeinschaftseinrichtungen besuchen, sollen zur Unterbrechung der Infektionsketten bis zum Abklingen der Symptome zu Hause bleiben.

So unterscheiden sich Erkältung und echte Grippe voneinander

Die echte Grippe, auch Influenza genannt, ist eine Infektionskrankheit, die durch Viren verursacht wird und zu hohem Fieber mit Schüttelfrost, schweren Kopf- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen und trockenem Reizhusten führen kann. Im Unterschied zu einer „einfachen“ Erkältung kann die echte Grippe sehr schwere Krankheitsverläufe zeigen.

Bei Verdacht auf eine Influenzaerkrankung sollte vor allem dann ein Arzt hinzugezogen werde, wenn bereits Krankheiten bestehen, die das Risiko für Komplikationen erhöhen, so das Gesundheitsamt weiter. „Ärztlicher Rat ist zudem sinnvoll, wenn Erkrankte Kontakt zu Menschen mit erhöhtem Risiko haben.“ (lt)

