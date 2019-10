vor 36 Min.

Die Hasenpest erreicht den Landkreis Landsberg

Die Hasenpest hat den Landkreis erreicht. Gesundheitsamt und Veterinäramt geben Tipps, wie sich Menschen verhalten sollen, die mit toten Hasen oder Kaninchen in Kontakt kommen.

Auch Menschen können sich mit der Hasenpest infizieren. Wie sich Jäger, Köche und Landwirte verhalten sollen.

In mehreren Bayerischen Landkreisen wurde in den vergangenen Monaten bei toten Hasen immer wieder die sogenannte Tularämie oder Hasenpest nachgewiesen. Im Landkreis Landsberg wurde bislang nur ein einziger, an Tularämie erkrankter Feldhase gemeldet, wie das Landratsamt mitteilt. Dennoch empfiehlt das Landratsamt Vorsichtsmaßnahmen.

Bei der Hasenpest handle es sich um eine bakterielle Erkrankung, die vor allem bei wild lebenden Tieren vorkommt. Menschen könnten sich vor allem bei intensivem Kontakt mit erkrankten Tieren oder deren Ausscheidungen beziehungsweise beim Umgang mit Kadavern infizieren. Die Tularämie des Menschen sei daher in erster Linie eine Berufskrankheit von Jägern, aber auch von Köchen, Metzgern, Tierärzten und seltener von Landwirten.

Das Landesamt untersucht die Kadaver

Grundsätzlich sei nicht das Landratsamt, sondern immer der Jäger der richtige Ansprechpartner für tot aufgefundene Wildtiere. Bei der Tularämie handelt es sich laut Landratsamt nicht um eine anzeigepflichtige Tierseuche, entsprechend erfolge auch keine staatliche Bekämpfung. Verpackten Kadaver könnten vom Jäger direkt zur Untersuchung an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gebracht oder über das Veterinäramt eingeschickt werden. Das Veterinäramt und das Gesundheitsamt Landsberg empfehlen folgende Vorsichtsmaßnahmen:

In freier Natur gefundene verendete Feldhasen oder Wildkaninchen sollten keinesfalls berührt werden. Ein direkter Kontakt mit Ausscheidungen, Blut und Organen von Wildtieren muss vermieden werden. Wer ein totes Tier findet, sollte stets den jeweiligen Jagdrevierbesitzer oder die Polizei informieren.

Jäger sollten Mundschutz tragen

Jäger sollten beim Umgang mit erlegten Feldhasen oder Wildkaninchen Mundschutz und Einmalhandschuhe tragen und sich nach der Arbeit die Hände gründlich reinigen und desinfizieren.

Beim Aufbrechen von Hasen und Kaninchen ist auf bedenkliche Merkmale wie Milz-, Leber- oder Lymphknotenschwellungen zu achten. Im Verdachtsfall ist ein amtlicher Tierarzt hinzuziehen, das Fleisch darf nicht als Lebensmittel verwendet werden. Die Tierkörper sollten für eine weitere Untersuchung zur Verfügung gestellt, ansonsten aber nur über die Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt werden.

Auch das Küchenmesser muss gesäubert werden

Wildbret von unauffälligen Hasen und Kaninchen darf nur gut durchgegart verzehrt werden. Die bei der Zubereitung des Fleisches benutzten Gegenstände (Messer, Schneidbretter) sollten direkt im Anschluss mit heißem Wasser gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

Jäger und andere Personen mit Kontakt zu Wildtieren sollten bei unklaren Erkrankungen einen Arzt aufsuchen und diesen hierauf hinweisen.

Das Ansteckungsrisiko für den Menschen sei bei Einhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen sehr gering. (lt)

