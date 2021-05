vor 17 Min.

Die Heimatforscher vom Ammersee setzen aufs Internet

Plus Häuserbücher gibt es inzwischen in vielen Gemeinden. Jetzt entdecken Heimatforscher aus dem Ammerseegebiet das Internet. Dafür sollen auch Leader-Zuschüsse fließen.

Von Alfred Schubert und Gerald Modlinger

So wie Menschen Geschichten erzählen können, so gibt es auch viele alte Häuser, die dies tun. Der Verein „Kulturlandschaften Ammersee-Lech“ will diese nun in einem Hausnamenprojekt zusammentragen und veröffentlichen. Unterstützung kommt dabei von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Ammersee, die Leader-Fördergelder an Land ziehen will. Das Projekt soll sich über alle LAG-Mitgliedsgemeinden von Egling bis Pähl und von Dießen bis Grafrath erstrecken.

