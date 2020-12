vor 19 Min.

Die Hilfsbereitschaft ist groß

Vor Weihnachten gibt es im Landkreis Landsberg zahlreiche Spendenaktionen. Die sind in Zeiten der Corona-Pandemie bitter nötig, wie sich in der Familienoase zeigt

Von Thomas Wunder

Die Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit des Helfens. Und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben sich im Landkreis viele Menschen daran erinnert. Empfänger waren Senioren und Familien.

Schüler schenken Senioren Freude, kontaktlos, auch in schwierigen Zeiten. Mit diesen Worten könnte man die Aktion des Landsberger Seniorenbeirats und der Stadträtin und Seniorenreferentin Alexa Dorow zusammenfassen. In den vergangenen Wochen haben Schüler der Platanenschule, der Mittagsbetreuung in Erpfting, des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums, des Ignaz-Kögler-Gymnasiums und der Beruflichen Schulen Briefe und Karten geschrieben, Sterne gebastelt und kleine Überraschungen gefertigt. Ein paar 100 Stück kamen so zusammen. Die Basteleien und liebevollen Zeilen wurden an alle Senioreneinrichtungen in der Stadt verteilt.

Ute Nowak, Sprecherin des Seniorenbeirats, und Alexa Dorow besuchten noch unmittelbar vor dem Lockdown die Seniorenzentren von Arbeiterwohlfahrt, Caritas (Heilig-Geist-Spital) und Pichlmayr, das betreute Wohnen in der Ahornallee, am Peter Dörfler-Weg und in der Johann-Mutter-Straße in Landsberg. Die verbliebenen kleinen Geschenke wurden an die stellvertretende Geschäftsführerin des Roten Kreuzes, Marianne Asam, übergeben, die sie über Essen auf Rädern und den Pflegedienst an ältere Menschen in der Stadt verteilen lässt.

Auch die Koordinationsstellen Inklusion und Senioren des Landratsamts verteilte vor Weihnachten 1500 Überraschungspakete an Senioren und Menschen mit Behinderung in den Landkreisgemeinden. In Anlehnung an das „Bastelsa-ckerl“ des Amts für Familie und Jugend entwickelte Nicole Vokrouhlik, Koordinatorin Inklusion, das Überraschungspäckchen für Personen, deren gesellschaftliche Teilhabe durch die Corona-Pandemie eingeschränkt ist. Die Beauftragte für Senioren und Menschen mit Behinderung des Landkreises, Barbara Juchem, und Pajam Rais-Parsi von der Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept unterstützten diese Idee. Neben der Überraschung und Hilfe für Senioren und Menschen mit Behinderung sei beim Inhalt des Päckchens auch auf den regionalen Bezug geachtet worden, teilt das Landratsamt mit.

In diesem Jahr führte das Familienzentrum Familienoase in Landsberg bereits zum achten Mal seine Aktion „Herzenswünsche“ durch. So viele Herzenswünsche wie noch nie – nämlich 99 Stück – wurden, als Weihnachtsgeschenke verpackt, über die sozialen Einrichtungen an Familien in finanziellen Notlagen aus dem Landkreis verteilt. Gerade in diesem Jahr habe man gemerkt, dass es bei vielen Familien im Landkreis finanziell sehr eng geworden ist. Die Anzahl der Wünsche habe um etwa ein Drittel höher gelegen als in den vergangen Jahren. Die Hilfsbereitschaft vieler sei weit über die Geschenke hinausgegangen. So wurden in diesem Jahr zum Beispiel auch Christbäume an sozial schwache Familien vermittelt.

