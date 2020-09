vor 2 Min.

Die Holzkapelle bei Beuerbach und ihre bewegte Geschichte

Plus Zum „Tag des offenen Denkmals“ am 13. September lohnt sich ein Blick in die Region. Die Holzkapelle bei Beuerbach wird seit sechs Jahren restauriert. Welche Schätze sie birgt.

Von Julia Greif

Spricht man Pfarrer Martin Rudolph aus Penzing auf „seine“ Kapelle an, gerät er ins Schwärmen: „Sie ist ein Schmuckstück, an dem ich mich freue, wo ich auch privat gerne mal herfahre, wenn ich nicht mit der Arbeit zu tun habe.“ Dennoch sei er froh, wenn die Restaurierung ganz abgeschlossen sei. Die Holzkapelle bei Beuerbach rückt zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag in den Fokus. Der alljährliche Aktionstag, der heuer unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ steht, findet diesmal wegen der Corona-Krise ausschließlich digital statt. Er rückt Denkmäler in den Fokus, die derzeit saniert werden. Und auch deren verborgene Schätze.

Zwischen Feldern und dem angrenzenden Wald steht die Holzkapelle bei Beuerbach. Der frische Putz strahlt weiß, die braunen Dachschindeln der Rotunde glänzen im Sonnenlicht. Seit 2014 ist die Kapelle, eineinhalb Kilometer von Beuerbach entfernt, in Bearbeitung. Ursprünglich stand dort ab 1685 eine Pietà in einer Eiche. Eine Pietà ist eine Darstellung der trauernden Maria mit dem toten Jesus in den Armen. Ein Jahr später wurde dort eine kleine Wallfahrtskapelle errichtet. Im 18. Jahrhundert versprachen die Beuerbacher, eine Wallfahrt zur Holzkapelle zu machen, wenn sie von einer Viehseuche verschont würden. Mit Erfolg. Um Platz für die Wallfahrer zu schaffen, ergänzte man die Kapelle 1824 mit einem länglichen Anbau.

Der Kurfürst soll auch in die kleine Kapelle gekommen sein

Im Inneren der Kapelle kann man im Moment nur erahnen, was sich unter den Folien versteckt: zum Beispiel der Altar mit vier frei stehenden marmorierten Säulen. Franz Xaver Schmutzer steuerte um das Jahr 1750 die Blütenranken aus Stuck bei. Kurfürst Karl Albrecht hatte in der Nähe sein Jagdschloss Lichtenberg, er soll Erzählungen zufolge für Andachten in die kleine Kapelle gekommen sein. Deshalb sei die Kapelle so wertvoll ausgestattet, sagt Martin Rudolph.

Die Pietà wurde in den 1970er-Jahren gestohlen, erzählt der Pfarrer. Weil aber alle Bilder in der Kapelle auf diese Statue ausgerichtet seien, fertigen der Oberammergauer Bildhauer Florian Stückl und Restaurator Markus Pfister derzeit eine Nachbildung an. Sie soll das Prunkstück der restaurierten Kapelle werden.

Die Pieta soll das Schmuckstück der Kapelle werden. Noch sieht man innen nur ein Gerüst. Bild: Julian Leitenstorfer

Bis jetzt setzen die Experten das Dach inklusive Dachstuhl instand. War das Dach erst einmal unten, kam die böse Überraschung: Die Schäden waren weitaus größer, als bislang angenommen, erzählt Martin Rudolph. Das Dach sprengte den bis dahin eingeplanten Kostenrahmen. Außen und innen nahmen die Maler den Putz ab und verputzten die Wände der Kapelle neu. Heute sind die Arbeiten im Außenbereich weitgehend abgeschlossen. Im Inneren läuft man im Moment noch auf dem blanken Boden. Dort verlegen die Arbeiter teilweise wieder die alten, gelblichen Solnhofer Platten. Die Kirchenmaler und Restauratoren sind derzeit mit der Rotunde, dem runden, hinteren Teil der Kapelle, beschäftigt. Auch der Altar muss noch konserviert werden, schreibt Kreisheimatpflegerin Dr. Heide Weißhaar-Kiem auf der Website.

Geld kommt von verschiedenen Stellen

Vor der Kapelle sitzt Pfarrer Martin Rudolph auf einer Bank. Er blättert in einem dicken Ordner mit den Unterlagen zur Restaurierung: Die Pfarrkirchenstiftung Sankt Benedikt-Beuerbach ist zwar als Bauträger verantwortlich für die Restaurierung der Kapelle. Doch die Diözese Augsburg übernimmt 75 Prozent der zuschussfähigen Baukosten. Deshalb könne er auch „praktisch keinen Vertrag abschließen ohne die bischöfliche Finanzkammer“, verrät Rudolph. Die Gemeinde Weil schießt ungefähr zehn Prozent der Kosten zu, ebenso die bayerische Landesstiftung. Die Architekten setzen die Maßnahmen um, das Landesamt für Denkmalpflege und die Denkmalschutzbehörden in Landsberg und München wachen über das historische Gebäude: „Bei allen historischen Gebäuden kann man ohne deren Erlaubnis keine Schraube und keinen Nagel reinhauen, die müssen allem zustimmen“, so Martin Rudolph. Die bayerische Barockstiftung finanziert die Restaurierung des Hochaltars.

Ob das Geld reicht? Das könne er erst sagen, wenn alle Maßnahmen abgeschlossen seien, schränkt Martin Rudolph ein. „Aber so, wie es momentan aussieht, haben wir noch Mehrkosten von knappen 9000 Euro. Mit Gesamtkosten von 320.000 Euro wir liegen momentan noch ganz gut im Finanzierungsplan.“

Im September 2021 soll die Kapelle wieder öffnen

Solange die Temperaturen es zulassen, geht die Arbeit der Restauratoren und Kirchenmaler weiter. Bis zum Frühjahr nächsten Jahres wollen die Beteiligten die Kapelle fertig sanieren. Die Beuerbacher pilgern seit den 1970er-Jahren nicht mehr jeden Sonntag zur Kapelle, erzählt Martin Rudolph. Der 61-Jährige hofft aber, dass er und seine Gemeinde das jährliche Pfarrfest an Christi Himmelfahrt im nächsten Jahr wieder in der dann frische restaurierten Holzkapelle feiern können. Im September 2021 soll sie ihre Tore für Besucher öffnen. Dann kann auch Pfarrer Martin Rudolph die Holzkapelle besuchen, ohne an die Arbeit zu denken.

