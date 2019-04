00:32 Uhr

Die Igel wachen auf

Der LBV ruft dazu auf, die kleinen Stacheltiere zu melden

Ab sofort heißt es für alle Naturfreunde im Landkreis wieder: Igel beobachten und mit der kostenlosen App „Igel in Bayern“ an den LBV melden. Mit dem Frühlingsbeginn sind die Igel aus dem Winterschlaf erwacht.

Manche Tiere wachen kurz auf und suchen sich dann ein anderes Quartier, in dem sie dann manchmal sogar bis in den Mai weiterschlafen. Igelweibchen schlafen meistens länger als Igelmännchen, heißt es in einer LBV-Pressemitteilung. Igel seien Einzelgänger und reviertreu. Solange sie in der Natur noch nicht genug Nahrung finden, dürfe kurzfristig zugefüttert werden. Am besten eigne sich Katzenfutter, schädlich hingegen sei Milch. Spätestens Ende April/Anfang Mai kommen die Igel dann aber problemlos ohne Hilfe zurecht und brauchen kein zusätzliches Futterangebot. Wer ab sofort, so die Pressemitteilung, lebende oder tote Igel entdeckt, kann diese ganz einfach per App „Igel in Bayern“ an den LBV melden. Mit der App lassen sich darüber hinaus wichtige Details zur Umgebung des Beobachtungs- oder Fundorts angeben. Außerdem liefert sie viel Wissenswertes rund um den Igel.

Warum soll man Igel melden? Seit 2015 finden die Naturschützer mit dem erfolgreichen Citizen-Science-Projekt „Igel in Bayern“ mehr über den heimlichen Gartenbewohner heraus.

„Obwohl der Igel flexibel, anpassungsfähig und ein wahrer Überlebenskünstler ist, steht er mittlerweile auf der Vorwarnliste der ’Roten Liste bedrohter Säugetiere in Bayern’. Seine Gesamtsituation ist bedenklich“, erläutert der Landsberger LBV-Vorsitzende Michael Comes-Lipps. Das fünfte Projektjahr soll weitere Daten liefern, um konkrete Schutzmaßnahmen für den Igel zu entwickeln. (lt)

