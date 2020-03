16:00 Uhr

Die Iglinger haben wieder die gleiche Wahl

In Igling treten zwei Bürgermeisterkandidaten und fünf Listen an.

Plus Ums Bürgermeisteramt bewerben sich in Igling dieselben Kandidaten wie vor acht Jahren. Dafür kämpfen diesmal zwei Listen mehr um den Einzug in den Gemeinderat.

Von Romi Löbhard

Bei den Kommunalwahlen haben die Iglinger diesmal eine größere Auswahl als vor sechs Jahren. Zwei Bürgermeisterkandidaten treten an. Hinzu kommen 68 Bewerber für den Gemeinderat, der 14 Sitze hat. Bei der vergangenen Wahl waren es drei Listen. Und die beiden Bürgermeisterkandidaten standen sich schon einmal bei einer Wahl gegenüber.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Um den Chefsessel bewerben sich Amtsinhaber Günter Först und Dominique Graf von Maldeghem. Dass sich der amtierende Bürgermeister noch einmal um das Amt bewerben kann, hat der Gemeinderat im Februar 2019 möglich gemacht. In der Sitzung vor einem Jahr war es um die Frage gegangen, ob der Bürgermeister ab der kommenden Periode ein hauptamtlicher sein soll oder ob das Amt wie bisher ehrenamtlich ausgeübt werden soll. Der CSU-Ortsverband Igling-Holzhausen hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Da Först bei einem möglichen Amtsantritt bereits im Pensionsalter ist, hätte er bei der Umwandlung in die Hauptamtlichkeit nicht mehr kandidieren können. Mehrheit will weiterhin ehrenamtlich tätigen Bürgermeister Nach Gegenüberstellung beider Möglichkeiten durch Geschäftsstellenleiter Patrik Piller und längerer, intensiver Diskussion, bei der es durchaus deftig zuging, entschied sich das Gremium mit 9:6 Stimmen fürs Ehrenamt. Günter Först wurde von den Freien Wählern Igling / Holzhausen als Bürgermeisterkandidat nominiert. Er führt auch deren Liste für die Gemeinderatswahl an. Mit Peter Heiland und Thomas Ziegler stellen sich zwei aktive Gemeinderäte erneut zur Wahl. Dominique Graf von Maldeghem wird von der Unabhängigen Bürgervereinigung Igling ins Rennen um den Chefsessel geschickt. Angeführt wird die 18 Personen umfassende Liste der UBV von Marie-Theres Scheck , sie vertrat in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Graf von Maldeghem (Platz zwei) bereits die Ziele der UBV. Die Dorfgemeinschaft Igling hat sich nach einem Zusammenschluss mit den Freien Wählern bei der Wahl 2014 wieder für eine eigene Liste entschieden. Hier bewerben sich drei aktive Gemeinderatsmitglieder erneut. Dazu kommen zehn weitere Interessierte. Bei der Aufstellungsversammlung der Dorfgemeinschaft Holzhausen fanden sich zehn Bürger, die sich eine Arbeit im Gemeinderat vorstellen könnten. Drei der derzeit fünf Gemeinderatsmitglieder aus dem Ortsteil, darunter auch Zweiter Bürgermeister Peter Blattner , treten nicht mehr an. Claudia Jetzt-Schwarz und Christian Fichtl wollen weitermachen. Der CSU-Ortsverband geht mit acht Personen – keine davon hat noch Gemeinderatserfahrung – ins Rennen. Drei Kandidaten sind weiblich, die Frauenquote ist auf der vom CSU-Vorsitzenden Guido Gluska angeführten Liste am höchsten. Keine Parteipolitik am Ratstisch Die Bürgermeisterkandidaten sind seit Jahren kommunalpolitisch aktiv. Günter Först war 1996 erstmals in den Gemeinderat gewählt und zum Dritten Bürgermeister ernannt worden. Um das Amt des Ersten Bürgermeisters hatte er sich mehrfach beworben. Först ist seit acht Jahren im Amt. Nach dem Rücktritt von Christl Weinmüller hatte er sich in der Stichwahl gegen Graf von Maldeghem durchgesetzt. Nach wie vor solle Parteipolitik am Ratstisch außen vor bleiben, heißt es in dem persönlichen Anschreiben Försts an die Wahlberechtigten der Gemeinde mit ihren rund 2500 Einwohnern. Bürgernähe, Ansprechbarkeit, nicht nur bei offiziellen Sprechstunden, seien ihm wichtig, betont Först. Bereits beschlossene Maßnahmen wie die Erweiterung des Kindergartens, bezahlbarer Wohnraum oder Bebauungsplan Sportgelände Igling sollen zügig umgesetzt werden, fordert er. Zudem sind dem Diplom-Agraringenieur Maßnahmen zu Arten- und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit den Landwirten wichtig. Zukunftsvision ist eine barrierefreie und klimaneutrale Gemeinde. Dominique Graf von Maldeghem rückte 2011 in den Gemeinderat Igling nach. 2012 bewarb er sich erstmals um das Amt des Bürgermeisters. Nach der Ermutigung vieler Bürger habe er sich entschlossen, so Graf von Maldeghem, erneut für das Amt zu kandidieren. Der selbstständige Unternehmer sieht die Themenbereiche Familie, Jugend und Senioren, Ortsentwicklung und vor allem eine Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls der einzelnen Ortsteile als Schwerpunkte. Die Bürgermeisterkandidaten:

Günter Först Kommunalwahlen 2020 Bürgermeister Günter Först Bild: Christoph Fabig

Partei/Wählergemeinschaft Freie Wähler

Geburtstag 18. Juni 1952

Erlernter Beruf Diplom-Agraringenieur (FH) Ausgeübter Beruf Bis 2017 Landwirtschaftlicher Berater am AELF in Weilheim , seit 2012 Erster Bürgermeister

Familie Verheiratet, drei erwachsene Kinder.

Politischer Werdegang Seit 1996 Mitglied des Gemeinderats Igling , von 1996 bis 2002 Dritter Bürgermeister, von 2008 bis 2012 Zweiter Bürgermeister, seit 2012 Erster Bürgermeister.

Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich mich für die Mitbürger, die Vereine und Organisationen von Igling und Holzhausen gerne einsetze, um die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu erhalten und zu verbessern.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Für ein konstruktives Arbeiten weiter das gute Klima im Gemeinderat und in der Verwaltung erhalten. Angebote für alle Altersgruppen in die Tat umsetzen. Die begonnenen Projekte: Wohnhaus mit zwölf Wohnungen als bezahlbaren Wohnraum, den Krippenbau sowie die Erschließung von Bau- und Gewerbegrund zügig umsetzen. Meine größte Stärke ist meine Familie, auf die ich immer vertrauen kann.

Meine größte Schwäche Kaffee mit Kuchen oder Sahnetorte.

Dominique Graf von Maldeghem Kommunalwahlen 2020: Dominique Graf von Maldeghem Unabhängige Bürgervereinigung Igling Bild: von Maldeghem Partei/Wählergemeinschaft: Unabhängige Bürgervereinigung Igling

Geburtstag: 4. Juni 1972

Erlernter Beruf: Internationaler Betriebswirt

Ausgeübter Beruf: selbstständiger Unternehmer

Familie: verheiratet, zwei Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren

Politischer Werdegang Gemeinderat seit 2011

Mich interessiert Kommunalpolitik, weil es gelebte Demokratie ist und ich die Entwicklung der Gemeinde mitgestalten kann.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern: Die angefangenen Projekte systematisch anpacken und zu Ende bringen. Zudem möchte ich Prozesse beschleunigen durch Bündelung von Fachkompetenzen in Ausschüssen und Projektgruppen. Wichtig ist mir auch die Entwicklung einer transparenten und bürgernahen Gemeindepolitik.

Meine größte Stärke: Ich bin ein guter Zuhörer, offen für neue Ideen und habe ein starkes Gerechtigkeitsbewusstsein.

Meine größte Schwäche: ist Ungeduld, aber daran arbeite ich.

Themen folgen