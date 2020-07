10:57 Uhr

Die Klassenlehrerin verleiht den Absolventen Titel

In Fuchstal werden die Schüler der Mittelschule im Schichtsystem verabschiedet. Einige bekommen zum Abschied von der Klassenlehrerin noch einen Titel.

Von Thomas Metschl

Auf sehr persönliche Art wurden die Abschlussschüler aus den neunten und zehnten Klassen der Mittelschule Fuchstal verabschiedet. Aufgrund der Corona-Auflagen war dies allerdings nur nacheinander und nicht mit allen Klassen gemeinsam möglich.

Schulleiterin Eva-Maria Klein blickte in ihrer Ansprache auf schwierige Zeiten zurück. „Ein paar Wochen vor den Prüfungen plötzlich keine Schule mehr – ein Beispiel dafür, dass es im Leben nicht immer geradeaus geht“, sagte Klein. Umso mehr sei sie stolz auf die guten Ergebnisse, die erzielt wurden. Von 38 angetretenen Schülern aus den neunten Klassen haben demnach 31 bestanden. Bei der zehnten Klasse haben alle 25 einen guten oder sehr guten Abschluss erreicht. Lobend hob Klein in ihrer Rede auch die neunten Klassen des M-Zweigs der Schule hervor, die ihre Prüfungen alle bestanden haben und nun in die zehnte Klasse wechseln werden. Dies sei „nicht selbstverständlich“.

Nicht bis zur Rente im selben Beruf

„Game over – Aber jetzt geht es erst richtig los“, begann Fuchstals Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Erwin Karg seine Rede. Er wandte sich vor allen denjenigen zu, deren Ergebnisse nicht so gut ausgefallen sind und machte Mut, auf dem beruflichen Weg offen für Veränderung zu sein. Aus eigener Erfahrung – er habe bereits in vier Berufen gearbeitet – wisse er, dass kaum jemand bis zur Rente im gleichen Beruf bleibe.

In den Abschlussreden der Klassenlehrer standen die persönlichen Erlebnisse der vergangenen Jahre im Vordergrund. Lehrerin Anita Gropp vergab beispielsweise für ihre Klasse Titel für „Mr. Tafelputzer“ oder die „Weltmeisterin im Dazwischenquasseln“. In den Ansprachen der Schüler kam vor allen Dingen der Dank für die vergangenen Jahre zum Ausdruck.

Für die Jahrgangsbesten gab es neben den Zeugnissen noch eine besondere Ehrung durch die Frank Hirschvogel Stiftung. „Trotz Corona setzen wir uns auch dieses Jahr für die Förderung der Jugend in Bildung und Beruf ein“, so Stiftungsmanagerin Stephanie Weiser. Aus den neunten Klassen durften sich Leann Mel Jolley (1,5) und Tadeá Dinga (1,6) freuen. Julia Stadler (1,67) und Jonas Staltmeier (1,78) aus der zehnten Klasse bekamen sie ebenfalls.

Themen folgen