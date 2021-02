vor 8 Min.

Die Kreisseniorenheime im Landkreis Landsberg werden völlig umgebaut

Das Kreisseniorenheim in Greifenberg soll umfassend saniert und umgebaut werden.

Plus Der Landkreis plant, seine Seniorenheime in Greifenberg und Vilgertshofen für viele Millionen Euro zu sanieren. Davon profitieren nicht nur die Bewohner. Das sind die Pläne.

Von Daniel Weber

Zwei Seniorenheime betreibt der Landkreis Landsberg, und in beiden stehen umfangreiche Sanierungen an. Für einen zweistelligen Millionenbetrag sollen die Einrichtungen in Greifenberg und Vilgertshofen auf Vordermann gebracht werden. Das erfuhren die Mitglieder des Bau- und des Seniorenausschusses des Kreistags. Welche Maßnahmen anstehen und wie die Heime attraktiver für die gefragten Pflegekräfte werden könnten.

Nach den Arbeiten wird das Kreisseniorenheim Theresienbad in Greifenberg wohl kaum wiederzuerkennen sein: Vieles soll sich dort ändern, von den Zimmern der Bewohner über Dämmung und Brandschutz bis hin zum Nutzungskonzept des gesamten Gebäudes. Die Priorität liege auf dem Brandschutz, teilte Christian Kusch, Hochbauamtsleiter des Landkreises, den Ausschussmitgliedern mit.

Seniorenheim Theresienbad: Brandschutz wird saniert

Besonders Flure, Treppenhäuser und Versorgungsschächte müssten nachgerüstet werden. Für künftige Heimbewohner dürfte vor allem interessant sein, dass es nach dem geplanten Umbau deutlich mehr Einzelzimmer geben soll. Dabei werde auch auf Barrierefreiheit geachtet, sagte Kusch. Die lasse sich nur umständlich einrichten, die Zimmer müssten dafür entkernt werden.

Die Bäder beispielsweise messen derzeit 1,75 mal 1,77 Meter – man brauche aber schon allein 1,5 Quadratmeter freie Fläche, um einen Rollstuhl zu wenden, gibt Kusch zu bedenken. Das ist nur realisierbar, wenn die Wände versetzt werden. Außerdem gebe es in den Räumen derzeit noch viele Schwellen und Stufen.

Der Gebäudekomplex sei bisher eine Aneinanderreihung von Erweiterungsbauten. „Man sollte zunächst teilweise an einen Ersatzbau denken“, schlug Kusch vor. Nach dem Umbau solle ein Nutzungskonzept die Gebäudeteile besser verbinden. Renate Standfest (Grüne) regte an, auch Tages- und Kurzzeitpflege in die Einrichtung zu integrieren, wobei ihr Thomas Söldner, der Leiter der beiden Kreisseniorenheime, zustimmte.

115 Plätze soll es im Greifenberger Seniorenheim geben

Damit die Bewohner nicht nur schöne Zimmer, sondern auch gutes Pflegepersonal haben, soll im Rahmen der Sanierung auch die Arbeitgeberattraktivität erhöht werden, wie es der Wirtschaftsförderer des Landkreises, Bernhard Lachner, formuliert. Die Idee: Mitarbeiterwohnungen sollen die Einrichtung auch für Fachkräfte attraktiv machen, die nicht in der Nähe wohnen. Derzeit gebe es nur drei einfache Apartments, die vor allem von Auszubildenden genutzt würden.

Insgesamt soll das Nachrüsten des Brandschutzes rund sechs Millionen Euro kosten, weitere 25 bis 30 Millionen werden voraussichtlich für die Ausbauarbeiten fällig. Wie viel Fördergelder der Landkreis bekommen wird, ist noch nicht geklärt – durch die Pflegerichtlinie „Pflege im sozialen Nahraum“ – kurz PflegesoNah – rechnet Kusch mit einer Förderung durch den Freistaat von 40.000 bis 60.000 Euro pro Heimplatz. Bei geplanten 115 Plätzen wären das zwischen 4,6 und 6,9 Millionen Euro. Das Projekt soll 2026 abgeschlossen sein.

Seniorenheim in Vilgertshofen bekommt mehr Einzelzimmer

Auch im Kreisseniorenheim Vilgertshofen sind größere Änderungen geplant, auch wenn die Gesamtkosten mit etwa 3,5 Millionen Euro deutlich geringer ausfallen als in Greifenberg. Der Landkreis hatte 2020 das ehemalige Pilgerheim neben der Senioreneinrichtung gekauft und will 2022 den Umbau erledigt haben. Das Ergebnis sollen aber nicht mehr Heimplätze sein: Stattdessen soll der Einzelzimmeranteil erhöht werden und damit auch die Wohnqualität für die Senioren.

Im Kreisseniorenheim in Vilgertshofen soll es einen Garten speziell für demente Bewohner geben. Bild: Thorsten Jordan

Dass dabei trotzdem noch Tandembäder genutzt werden sollen, kritisierten nicht nur einige Ausschussmitglieder. Auch Landrat Thomas Eichinger (CSU) bezeichnete Bäder für zwei Parteien als „unschöne Kompromisslösung“. Heimleiter Söldner erklärte: „Ich bin der gleichen Meinung, aber so sind mehr Zimmer möglich.“

Umso mehr freute er sich darauf, dass ein Garten speziell für Bewohner mit Demenz eingerichtet werden soll. 400 Quadratmeter Garten habe der Landkreis mit dem Grundstück erworben. Er soll nach außen abgeschlossen sein, damit Demenzkranke sich nicht verlaufen können. Auch in Vilgertshofen sollen Mitarbeiterwohnungen entstehen, von bis zu fünf im Obergeschoss des Gebäudes ist die Rede. Bisher gibt es an diesem Standort noch keine einzige.

Die Mitglieder des Bau- und des Seniorenausschusses stimmten beiden Sanierungen einstimmig zu. Beim Greifenberger Projekt wird nun ein Planer für das Gesamtkonzept gesucht, in Vilgertshofen liegen die Pläne schon in der Schublade.

