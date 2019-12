vor 50 Min.

Die Kreisumlage ist heiß umstritten

Das Warmfreibad in Greifenberg soll saniert werden. Die Kosten dafür liegen bei rund 10,4 Millionen Euro. Dießenes Bürgermeister Herbert Kirsch sieht bei dem Projekt durchaus Einsparmöglichkeiten, was auch eine geringere Kreisumlage möglich machen würde.

Wie viel müssen die Gemeinden 2020 an den Kreis zahlen? So mancher Kreisrat sieht durchaus Einsparpotenzial. Zum Beispiel beim Neubau des Warmfreibads in Greifenberg

Von Gerald Modlinger

Um die Höhe der Kreisumlage, welche die Gemeinden an den Landkreis zahlen müssen, hat es auch in diesem Jahr mehrere teils knappe Abstimmungen im Finanz- und im Kreisausschuss des Kreistags gegeben. Die Entscheidungen über die von der Kreisverwaltung vorgeschlagenen 52 Punkte waren knapp und teils widersprüchlich. Endgültig wird über die Umlage und den Kreishaushalt in der Kreistagssitzung am 17. Dezember entschieden.

Nach der vor zwei Jahren beschlossenen Erhöhung auf 54 Punkte geht seither die Umlage der Gemeinden an den Landkreis jährlich um einen Punkt zurück. Für 2020 sind 52 Punkte Hebesatz vorgesehen. Das bedeutet, dass die Gemeinden 52 Prozent aus ihren umlagefähigen Einnahmen (sie setzen sich aus den Steuern und 80 Prozent der Schlüsselzuweisungen zusammen) an den Landkreis abführen müssen. Die Kreisumlage ist die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises und wird 2020 voraussichtlich 82,5 Millionen Euro betragen (2019: 81,5). Sie umfasst mehr als die Hälfte der kalkulierten Einnahmen von knapp 152 Millionen Euro.

Wie in den vergangenen Jahren blieb auch dieses Mal Kritik an der Höhe der Umlage nicht aus. Man habe ein „prinzipielles Problem“ damit, sagte GAL-Fraktionschefin Renate Standfest. Sie blickte dabei auf die im vergangenen Jahr vorhandenen Rücklagen in Höhe von rund 51 Millionen Euro, für die 250000 Euro Strafzinsen bezahlt worden seien. Außerdem sei es immer wieder so, dass ein Großteil der geplanten Investitionen aufgrund von fehlendem Personal nicht umgesetzt werden könne. Deshalb beantrage die GAL, die Umlage auf einen Hebesatz von 50 Punkten zu deckeln, um den Gemeinden drei Millionen Euro zu belassen.

Eine Einsparmöglichkeit deutete Herbert Kirsch (Freie Wähler) an: Mit dem Neubau des Warmfreibads in Greifenberg und der dabei prognostizierten Kostensteigerung (in der Sitzung zuvor war von einer Erhöhung der bislang genannten 8,3 auf 10,4 Millionen Euro die Rede) habe er „Bauchschmerzen“, sagte der Dießener Bürgermeister. Dazu komme noch, dass der staatliche Zuschuss sich nicht von einer auf 1,5 Millionen Euro erhöhen, sondern auf 600000 Euro reduzieren werde, wie zuvor in der Sitzung mitgeteilt worden war.

Auch die SPD sah bei der Kreisumlage Spielraum nach unten. Dr. Albert Thurner beantragte eine Senkung des Hebesatzes auf 51 Punkte, dafür könne im nächsten Jahr auf 52 Punkte erhöht werden.

Zustimmung zu Haushalt und Umlage signalisierte CSU-Fraktionschef Wilhelm Böhm. Der Haushalt bilde alle im Kreistag beschlossenen Projekte ab, sagte er. Dabei nannte er das Greifenberger Bad, das Feuerwehr-Zentrum in Pürgen, den Teilneubau des Landratsamts und die Sanierung der Beruflichen Schulen. Die Gemeinden seien in der Lage, eine 52-prozentige Kreisumlage aufzubringen, ergänzte Landrat Thomas Eichinger ( CSU). Auch mit Blick auf Kostenrisiken gerade bei Bauvorhaben hielt er die 52 Punkte für angemessen und warb dafür, „den Weg der Beständigkeit und Verlässlichkeit zu gehen“. Damit seien „optimale Startbedingungen“ für die im Mai neu beginnende Wahlperiode gegeben.

Am Ende wurde der 50-Punkte-Antrag der GAL im Finanzausschuss mit 9:5 und im Kreisausschuss mit 8:5 Stimmen abgelehnt. Als es um 51 Punkte (SPD) oder 52 Punkte ging, kam es im Finanzausschuss zweimal zu einem 7:7-Patt: Johann Drexl scherte aus der CSU-Linie aus und stimmte für den SPD-Antrag. Im Kreisausschuss lautete das Ergebnis 7:6 für die 52 Punkte: Dafür stimmten CSU und UBV, der SPD-Antrag fand keine Mehrheit. Haushalt und Finanzplan wurden mit klarer Mehrheit abgesegnet.

