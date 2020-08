Die Kritik an der Landsberger Anmelde-Hotline ist berechtigt

Plus Die Telefonansage hätte schneller geändert werden können, findet LT-Redakteurin Stephanie Millonig.

Wer sich auf Corona testen lassen will, ist um seine Gesundheit besorgt. Er will eine schnelle Antwort auf die drängende Frage: Habe ich mich infiziert? Er will nicht stundenlang am Telefon hängen, um irgendwann zur Anmelde-Hotline durchzudringen. Sicherlich ist vieles, was mit Corona zusammenhängt, ein „Learning by Doing“. Wie groß der Ansturm auf die Servicenummer werden würde, war im Vorfeld schwer abzuschätzen.

Eine Wartezeit von sieben Minuten ist in Ordnung

Man hätte aber im Landratsamt Landsberg schneller reagieren müssen und die unklare Ansage, „alle Mitarbeiter sind im Gespräch“, durch die Aufforderung in der Leitung zu bleiben, früher ersetzen sollen. Insofern ist die Kritik berechtigt. Gut, dass am Donnerstag reagiert und auch das Personal aufgestockt wurde. Sofort durchzukommen, wäre schön, aber eine Wartezeit von sieben Minuten dürfte nun in Ordnung sein.

Beunruhigend ist etwas anderes: der Anstieg der Infektionszahlen. Es sind sieben mehr. Die Betroffenen haben das Virus aus dem Urlaub mitgebracht.

