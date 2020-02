Die Kunden schätzen die frischen Waren im Hurlacher Dorfladen

Plus Die Hurlacher haben lange für ihren Dorfladen gekämpft. Mit dem Umsatz sind die Betreiber zufrieden, ein anderes Thema bereitet ihnen allerdings Sorgen.

Wenn es um frische Lebensmittel geht, dann ist für Marion Schmid ganz klar, wohin sie geht: in den Dorfladen in Hurlach. Drei bis vier Mal in der Woche kauft sie dort ein. Diesmal Lauch und Karotten für die Suppe und ein Brot. Viele Jahre kämpften die Hurlacher für die Eröffnung des Ladens, der als Vorzeigeprojekt für andere Gemeinden in der Region gilt. Er wurde im Herzen des Ortes errichtet, dort, wo sich einst ein Hühnerstall befand. Doch obwohl der Laden seit seiner Eröffnung im Januar 2007 gut läuft, ist der Betrieb eine Herausforderung.

Die Vorsitzende der Genossenschaft, Sonja Dröge, sagt: „Über den Umsatz können wir uns nicht beklagen, aber Mitarbeiter zu finden, ist eine echte Herausforderung.“ Sie ist froh, dass sie eine Nachfolgerin für die Geschäftsführung gefunden hat und es im Laden weitergeht. Kerstin Wölfl hat die Aufgabe kürzlich von Dröge übernommen. Wölfl arbeitet seit vier Jahren mit. Auch den Vorsitz der Genossenschaft möchte Dröge bei der nächsten Versammlung abgeben. Von den zehn Mitarbeitern – zwei Teilzeitkräfte, eine Bürokraft und sieben Beschäftigte auf 450-Euro-Basis – leben nur zwei in Hurlach.

Viele Kunden sind Stammkunden

Ein Phänomen, das sich in abgeschwächter Form auch bei den Kunden beobachten lässt. Die kommen teils aus Igling, Schwabmühlhausen und Obermeitingen. Dazu zählt beispielsweise auch eine Obermeitinger Rentnerin. „Bei uns hat vor Jahren der Metzger zugemacht. Auf der Suche nach einer Alternative bin ich hier gelandet und geblieben, weil es mir schmeckt“, sagt sie. Beliefert wird der Dorfladen von einer Metzgerei aus Kaufering. Während die Obermeitingerin ihren Einkauf bezahlt, wird noch kurz geratscht und von der Verkäuferin Grüße an ihren Mann mitgegeben. Man kennt sich eben. Viele Kunden werden namentlich begrüßt. Mindestens zwei Drittel sind laut Wölfl Stammkunden.

Auch bei Müttern ist der Laden beliebt, weil sich der Kindergarten direkt nebenan befindet. Sie holen – wie Handwerker auch – morgens noch schnell eine Breze oder eine belegte Semmel und trinken am Nachmittag noch einen Kaffee, bevor sie ihren Nachwuchs wieder abholen. Der Laden ist ein Treffpunkt, an dem man sich austauscht. Im Sommer stehen deshalb auch ein Tisch und Stühle davor.

Seit 2007 gibt es den Hurlacher Dorfladen

Und der Dorfladen verbindet, weil er genossenschaftlich organisiert ist. 175 Personen und Institutionen, darunter die Gemeinde, besitzen Anteile. Dass ein politischer Wille da war, das Projekt umzusetzen, hat in Hurlach – wo Ende der 90er-Jahre der Supermarkt geschlossen hatte – in der Vergangenheit geholfen. Der noch amtierende Bürgermeister Wilhelm Böhm hat sich für dessen Errichtung gemeinsam mit anderen Hurlachern stark gemacht. Andreas Glatz, einziger Bewerber um die Nachfolge von Böhm bei der anstehenden Wahl, hat das Thema auch aufgegriffen. „Der Dorfladen muss gestärkt werden, dazu gehört, dass auch Vereine für ihre Feste Waren in der genossenschaftlichen Einrichtung beziehen“, sagte er kürzlich gegenüber dem LT.

Der Hurlacher Dorfladen eröffnete am 8. Januar 2007. Bild: Thorsten Jordan

Der Dorfladen in Hurlach hat eine Größe, die einen gewissen logistischen Aufwand mit sich bringt. Es gibt von Lebensmitteln über die Fliegenklatsche bis zum Wein und Katzenfutter fast alles. Davon werden aber sehr unterschiedliche Mengen abgesetzt. „Wir verkaufen in der Woche 600 Eier. Da ist natürlich wichtig, dass wir einen Geschäftspartner haben, der das auch zuverlässig liefern kann“, betont Kerstin Wölfl. Bei den Bestellungen bemüht sie sich darum, möglichst die richtige Menge zu ordern. „Was übrig bleibt, wird am nächsten Tag für den halben Preis verkauft. Da zahlen wir drauf.“

Viele Produkte kommen aus der Region

Mehrere Produkte stammen aus der Region. So kommen die Kartoffeln beispielsweise aus Scheuring und die Blumen aus Ettringen. Die meisten Waren liefert ein Unternehmen, das sich auf den Bedarf von Dorfläden spezialisiert hat. Bewusst nicht im Angebot sind Getränkekisten, weil es in Hurlach einen Getränkemarkt gibt. „Wir wollen uns keine Konkurrenz machen“, so Sonja Dröge. Stemmen kann der Dorfladen auch die hohe Nachfrage vor Ostern oder Weihnachten, wenn man in vielen Märkten den Eindruck gewinnen könnte, die Geschäfte seien die kommende Woche zu, versichert Dröge. „Wenn vorbestellt wird, klappt es auch. Das gilt auch für Feste und Feiern.“

