vor 2 Min.

Die Kunst gibt Ummendorferin in einem bewegten Leben Halt

Plus Die Ummendorferin Rose Brouwers blickt auf ein bewegtes Leben. Die Künstlerin, die in Indonesien zur Welt kam, ertrank beinahe auf der Überfahrt in die Niederlande.

Von Minka Ruile

In Indonesien geboren, lebt die Niederländerin Rose Brouwers heute glücklich auf dem Lechrain in Ummendorf. In der Abstraktion und mit einer seltenen Vorliebe für die Farbe Grün fand die Malerin schon früh ihren eigenen Stil. Die Beständigkeit in der Kunst gab ihr Halt in einem Leben voller Umbrüche.

Wie sie es dorthin geschafft hatte, konnte sich niemand erklären, weder die Eltern, die damals, vor bald 90 Jahren, ihr Röschen wieder in die Arme schließen durften, noch die kleine Rose selbst. Auch der Grund für ihr Herumturnen auf der Schiffsreling blieb im Vagen, hatte aber wohl zu tun mit „mehr sehen“; - oder „Meer sehen“? Wer weiß schon, was im Kopf einer Vierjährigen vor sich geht.

Der Vater war Plantagenbesitzer in Indonesien

Sicher ist aber: Hätte auf jener Passage von Indonesien zurück in die Niederlande nicht eine rettende Hand in letzter Sekunde zugepackt und das kleine Mädchen zurückgerissen, der Aufbruch der Familie eines holländischen Zuckerrohrbauern und Plantagenbesitzers in ein neues Leben hätte mit einer Katastrophe begonnen und – es gäbe heute nichts zu berichten über die Malerin Rose Brouwers und ihre noch immer ungebrochene Neugier auf die Welt.

Mit forschend-wachen Augen nimmt sie diese auch mit ihren 92 Jahren genau in den Blick. „Sehen, über das leicht Erkennbare hinaus“, dieser Wunsch, für den sich schon das Kind in Gefahr gebracht hatte, ist, mehr als nur Triebfeder, das eigentliche Lebensthema der Künstlerin. Dabei richtet sich ihr Interesse jedoch weg von äußeren Eindrücken auf die Dinge „hinter den Dingen“, und gewinnen in Rose Brouwers abstrakter Malerei innere Welten Gestalt.

Parallelen zur bildgebenden Technik in der Gehirnforschung

Frappierend und überraschend zugleich sind die Parallelen, die sich bei einigen ihrer auch frühen Arbeiten zu neuesten bildgebenden Techniken in der Gehirnforschung ergeben, der sogenannten holographischen Endoskopie, mit der neuronale Netzwerke sichtbar gemacht werden. Hier ist Rose Brouwers Art zu „sehen“ – ohne, dass sie selbst je Ambitionen auf diesem Gebiet hatte – von geradezu „seherischer“ Qualität.

Liniengespinste mit flächenhafter Weitung und Knotenpunkten in unterschiedlichen Ebenen erzeugen einen Sog tief in den Bildraum hinein – ein Mikrokosmos, in dem man wie in „Gedanken-Gängen“, sich finden, aber auch verlieren kann.

„Ach, das sehen Sie in meinen Bildern?“, begegnet Brouwers solchen Beobachtungen mit einer Mischung aus Skepsis und Interesse, um dann aber klarzustellen: „Ich male nicht nach Entschluss, sondern folge ab einem gewissen Punkt nur der Entwicklung eines Bildes. Das kommt einfach, und,“ lächelt sie verschmitzt, „man weiß manchmal nicht, wer eigensinniger ist – das Bild oder ich.“

Ihre Bilder sind in der Jahresausstellung zu sehen

Dennoch zeigten schon ihre Arbeiten der 1950er-Jahre, damals noch auf Papier und in kleineren Formaten, einen ganz eigenen Stil. Unverkennbar ein „Brouwers“, nicht selten in den Brouwers-typischen Grüntönen, sind auch ihre Acrylbilder, die sie regelmäßig in den Jahresausstellungen des Regionalverbands Bildender Künstler präsentiert, dessen Mitglied sie seit beinahe 30 Jahren ist.

Ihre Wohnung, in der sie auf der unteren Etage eines großen Hauses in Ummendorf ganz alleine lebt, gleicht einem Museum. Hier durchdringen sich Arbeit und Leben der Künstlerin: Regale voller Bücher in deutscher und niederländischer Sprache, an die Wände, zwischen die eigenen Bilder gepinnt, Plakate, Zeitungsausschnitte, Flyer und Einladungen zu den Ausstellungen befreundeter Künstler, Kinderzeichnungen und überall Familienfotos – die meisten davon älteren Datums, viele in Schwarz-Weiß.

Rose Bruowers stellt ihre Werke auch aus. Bild: Thorsten Jordan

Das alles umgibt Rose Brouwers wie ein schützender Kokon und ist vielleicht einer der Gründe, weshalb sie sich in dieser Umgebung „so geborgen“ fühlt. Nie, auch nachdem ihr Mann, der sie nach Deutschland „mitgenommen“ hatte und dort Jahre später mit drei halbwüchsigen Kindern allein stehen ließ, sei es ihr in den Sinn gekommen, nach Holland zurückzukehren.

Im Zweiten Weltkrieg in Den Haag den Bombenhagel der Deutschen erlebt

Und das, sinniert Rose Brouwers, sei eigentlich merkwürdig, da sie als Kind die Fliegerangriffe der Deutschen und den Bombenhagel auf Den Haag miterlebt habe und sich gut an den Hunger und die Not jener Zeit erinnern könne. „Doch ich habe das geschafft“, sagt sie, „auch mit den Kindern, Jugendlichen in den 60er-Jahren, das war nicht leicht. Aber ich habe durchgehalten und mich nie gehenlassen.“

Dass alle drei – als Goldschmied, Keramikerin und Möbelbauer – mit kreativen Berufen in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten sind, macht Rose Brouwers stolz. Sie kennt aber auch die Schattenseiten des Künstlerlebens und hofft, dass sie „noch eine Weile da sein kann, um ab und zu ein bisschen zu helfen.“

Der eigentliche Motor und ein Stück weit auch Spiegel inneren Geschehens aber sei die Kunst selbst. Alle Brüche im Leben seien von Brüchen in ihrem Schaffen begleitet gewesen, „die Bilder“, räumt Rose Brouwers ihrer Arbeit besondere Bedeutung ein, „haben mich gerade in schwierigen Zeiten immer weitergebracht.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen