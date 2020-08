vor 23 Min.

Die Landesausstellung 2024 kommt nicht nach Landsberg

Eigentlich sollte im Jahr 2024 die Landesausstellung mit dem Thema „Räuber in Bayern“ in Landsberg stattfinden. Doch aus diesen Plänen wird nichts.

Es war eine überraschende und schlechte Nachricht, die am Mittwochvormittag in der Landsberger Stadtverwaltung bekanntgegeben wurde: Die bayerische Landesausstellung wird im Jahr 2024 nicht in Landsberg stattfinden. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV)und Dr. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, gaben das bei einer Pressekonferenz bekannt.

Der Grund: Es sei nicht zu gewährleisten, dass die Sanierung des Neuen Stadtmuseums fristgerecht abgeschlossen sein werde. Wo die Landesausstellung 2024 stattfinden wird und ob Landsberg später eine derartige Ausstellung erhalten wird, steht noch nicht fest.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

