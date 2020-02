Die Landsberger Bauernbruderschaft sucht einen Vorsitzenden

Plus Die Landsberger Bauernbruderschaft findet keinen neuen Vorsitzenden. Doch es gibt eine kurzfristige Lösung.

Weil sich für die 568 Jahre alte Bauernbruderschaft Landsberg auf ihrem Jahrtag kein neuer Vorsitzender fand, mussten sich ihre Vertreter etwas einfallen lassen. Bis zur Neuwahl im nächsten Jahre wurde kurzfristig eine Lösung gefunden. Danach könnte der Vorstand ganz anders zusammengesetzt werden.

So bleibt die personelle Spitze bis zum Jahrtag 2021 weiterhin im Amt. Geändert hat sich lediglich die Rochade. Das heißt: Franz Xaver Wechsler (bisher Zweiter Vorsitzender) ist jetzt Vorsitzender und Stefan Pupeter (bisher die Nummer eins) übt das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden aus.

Eine personelle Reserve wäre wünschenswert

Um das Problem „in den Griff zu bekommen“, so Pupeter während der Diskussion im Gasthof Süßbräu, „sollen sich jeweils drei, noch besser vier oder fünf Mitglieder zu gleichen Teilen aus Landsberg-West und Landsberg-Ost zusammenfinden, die künftig die Bruderschaft gemeinschaftlich führen“. Und aus dieser Interessengemeinschaft heraus soll dann im jährlichen Wechsel das Amt der beiden Vorsitzenden besetzt werden. „Damit hätte der Traditionsverein für diese Ämter eine personelle Reserve“, sagte Pupeter voraus. Gleichzeitig machte er aber deutlich: „Das ist ein offenes System und keinesfalls ein Führungszirkel.“ Vielmehr solle damit das Fortbestehen der Bruderschaft sichergestellt werden. Überdies könne der Vorstand die Arbeit „auf mehrere Schultern“ verteilen. Er hoffe nun, dass sein Vorschlag bis zum Bruderschaftsjahrtag 2021 „eine runde Sache ist und von der Mitgliederversammlung so auch beschlossen wird“.

1000 Euro für die Sanierung eines Kreuzes

Dass sich die Bauernbruderschaft seit ihrer Gründung im Jahr 1452 nicht allein um die Pflege der Tradition, sondern auch um die Kultur verdient gemacht hat, belegt seit jeher die finanzielle Unterstützung: So hat sie im vorigen Jahr dem Ruethenfestverein 500 Euro gespendet, damit das Herold-Gewand für den Herzog-Ernst-Wagen neu angefertigt werden konnte. Heuer sind es 1000 Euro als Beitrag für die Renovierung des von Lorenz Luidl geschaffenen Korpus am Sebastian-Vortragkreuz, das bei der Fronleichnam- und Sebastianprozession durch die Stadt getragen wird.

Für einen historischen Ausflug in die Geschichte vor Ort sorgte danach Stefan Pupeter mit seinem Vortrag „Landsberger Brauereien“. Nicht nur für die „Biertrinker“ war das ein kurzweiliger Hörgenuss, sondern genauso für alle anderen Mitglieder, die dafür viel Lob spendeten. Sein Fazit: Gab es in Landsberg bis in die 1940er-Jahre hinein noch 18 Braustätten, so stellte 1977 die Waitzinger Brauerei als letzte „Bierfabrik“ ihren Betrieb ein.

Dem traditionellen Jahrtag vorausgegangen war in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt ein feierlicher Gottesdienst, den Stadtpfarrer Michael Zeitler am blumengeschmückten Bruderschaftsaltar zelebrierte und der vom Landfrauenchor unter der Leitung von Martha Verweinen klangvoll gestaltet wurde.