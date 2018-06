vor 16 Min.

Die Landsberger Jahrmarkt-Tristesse

Flaute herrschte vor allem am Sonntag beim Veitsmarkt in Landsberg.

Was jahrhundertelang ein Ereignis in der Stadt war, stößt heute kaum noch auf Interesse. Der Veitsmarkt floppt. Das liegt auch daran, dass die Läden nicht mehr aufmachen dürfen.

Von Gerald Modlinger

Wie laufen die Geschäfte beim Landsberger Veitsmarkt? Diese Frage kann vielen der rund 35 Händlern des dreitägigen Markts nur ein müdes Lächeln über die Lippen zaubern. „Welche Geschäfte?“, fragt Marlies Grabowitz zurück, die einen Stand mit Mineralien und Schmuck betreibt. Die Leute kämen einfach nicht. Die Stadt mache zu wenig Werbung, sagt Grabowitz. Außerdem fehle der frühere verkaufsoffene Sonntag, der die Leute in die Stadt gebracht habe, ergänzt Markus Völkel. Er verkauft vor der Stadtpfarrkirche Kirschen, Pfirsiche und Marillen. Der Markt allein ziehe die Leute nicht in die Stadt, ist dem Obsthändler klar.

Bei der Stadt sieht man Handlungsbedarf

Seit dem vergangenen Jahr bleiben die Türen der Geschäfte an den Landsberger Marktsonntagen im Juni (Veitsmarkt) und September (Kreuzmarkt) geschlossen. 2017 habe sich das bei den Umsätzen noch gar nicht so bemerkbar gemacht, sagt Susi Hartmann („Liesels rollende Socke“). Denn damals hätten viele Leute gar nicht gewusst, dass die Geschäfte zubleiben müssen. Dass das seither so ist, hat rechtliche Gründe: Eine Sonntagsöffnung ist nur erlaubt, wenn nicht die zusätzlichen Ladenöffnungszeiten im Vordergrund stehen, sondern die Bedeutung einer sogenannten „Trägerveranstaltung“ überwiegt: Sprich, diese Trägerveranstaltung muss mehr Leute anlocken als die geöffneten Geschäfte. Dieses Publikumsinteresse ist offenkundig nicht gegeben, ist den Schilderungen der Händler zu entnehmen.

Eine Beraterin lässt kein gutes Haar an der Veranstaltung

Reformbedarf bei Veits- und Kreuzmarkt sieht auch Christoph Zerle, der bei der Stadt tätige Marktorganisator. Die Stadt hat sich deshalb im vergangenen Jahr eine Beraterin geholt. In deren Bestandsaufnahme kamen die Jahrmärkte nicht gut weg: Von „Relikten der Vergangenheit“, die nicht mehr den aktuellen Kundenwünschen entsprechen, war die Rede. Aber was ändern? Für Zerle stellt sich vor allem die Frage, ob an den drei Tagen festgehalten oder ob die Jahrmärkte auf den Sonntag verkürzt werden sollen. Er selber fände eine Verkürzung gut. Da könnte für einen Tag auch attraktives Rahmenprogramm auf die Beine gestellt werden. Das würde vielleicht so viele Leute in die Stadt ziehen, dass aus dem Jahrmarkt wieder eine „Trägerveranstalung“ für einen verkaufsoffenen Sonntag werden kann.

Es gibt Ideen für ein Programm

Bei nur einem Tag sieht Zerle auch weniger Konfliktpotenzial mit den Interessen von Einzelhändlern und Gastronomen. Die wären oft nicht so begeistert, wenn sich drei Tage lang ein Rahmenprogramm vor ihren Läden und Lokalen ausbreiten würde, so Zerle weiter. Sollte an den jeweils drei Markttagen festgehalten werden, wäre eine Verlagerung etwa auf die Waitzinger Wiese zu überlegen. Ideen für ein Rahmenprogramm gebe es. Der Kreuzmarkt im September etwa ließe sich gut mit der „Oiden Wiesn“ der VR-Bank Landsberg-Ammersee verbinden, der Veitsmarkt eventuell mehr an das Volksfest gekoppelt werden.

Und wie sieht der Marktreferent des Stadtrats, Hans Jürgen Schulmeister, die Sache? Der schwärmt erst einmal davon, wie sich zuletzt der Töpfermarkt entwickelt hat. Dasselbe wünsche er sich auch für Veits- und Kreuzmarkt. „Meine Grundeinstellung ist, dass wir diese Märkte und auch die drei Tage nicht sterben lassen dürfen.“ Diese Märkte hätten eine lange geschichtliche Tradition: Sie sind seit 1372 und 1373 belegt. Momentan böten die Märkte aber nicht unbedingt das, was man wirklich wolle. Was tun? „Das wird ganz, ganz schwierig“, sagt Schulmeister und bittet um Geduld. Zunächst werde sich der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats mit einem Marktkonzept befassen.

Wildert man im Dießener Ideenwald?

Vonseiten des Einzelhandels war im vergangenen Jahr durch den Wegfall der verkaufsoffenen Sonntage ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden befürchtet worden. Jetzt sieht Katja Schmid vom Einzelhändlerverein „Die Aufmacher“ die Sache differenzierter: „Wenn es ein gut organisierter Marktsonntag ist, ist das auf alle Fälle sinnvoll, aber bestimmt nicht so, wie das zuletzt abgelaufen ist.“ So wie bisher passten die Märkte nicht zum Image der Stadt. Ihr würde ein Markt mit besonderen Produkten vorschweben, ähnlich vielleicht wie die Gartentage in Fürstenfeldbruck. Oder man könnte sich etwas von dem langen Einkaufsabend „Dießen leuchtet“ abschauen, indem man künstlerische Inszenierung mit längeren Öffnungszeiten verbinde.

