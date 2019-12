30.11.2019

Die Landsberger Metzgerei Moser zählt zu den Besten in Bayern

Plus Die Metzgerei Moser aus Landsberg ist in München ausgezeichnet worden. Aus der Region ist noch eine weiterer Betrieb unter den Besten.

Die Landsberger Metzgerei Moser darf sich zu den zehn besten Metzgereien Bayerns rechnen. Der Handwerksbetrieb ist in München zum zweiten Mal mit dem Staatsehrenpreis für das bayerische Metzgerhandwerks ausgezeichnet worden. Die Medaillen und Urkunden wurden den Preisträgern in Vertretung von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber von Landtagspräsidentin Ilse Aigner überreicht. Ausgezeichnet wurde auch eine Metzgerei, die eine Filiale in Landsberg hat.

