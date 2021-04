Die Landsberger Stadt-Spitze gedenkt der Corona-Toten

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und die Bürgermeister stellen im Historischen Rathaus in Landsberg Rosen und Kerzen auf. Davon werden mehr als zunächst gedacht benötigt.

Wie kritisch die Corona-Lage auch im Landkreis Landsberg weiterhin ist, hat sich auch am Sonntag gezeigt, als die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl mit ihren Vertretern im „Stillen Gang“ des Historischen Rathauses der Corona-Toten im Landkreis gedachte. 63 Kerzen und Rosen waren am Freitag von der Stadt für bislang 63 Verstorbene angekündigt worden, tatsächlich wurden dann am Sonntag 64 benötigt. Denn zwischenzeitlich hatte das Landratsamt eine weitere Person gemeldet, die an oder mit Corona verstorben war.

Weiße Rosen und Kerzen vor einer schwarzen Wand

Es war eine kurze Geste, zu der Baumgartl und die Bürgermeister Moritz Hartmann und Felix Bredschneijder am Sonntag um 11.30 Uhr im „Stillen Gang“ im Rahmen des bundesweiten Gedenktags an die Corona-Toten vor einer schwarzen Stellwand zusammengekommen waren. Dort stellten sie auf zwei mit Bändern in den Farben der Stadt geschmückten Podesten 64 weiße Rosen in zwei Vasen auf und entzündeten Kerzen. Danach folgten noch ein paar kurze Gedenkworte der Oberbürgermeisterin, bevor die Beteiligten den Stillen Gang wieder verließen. Vor dem Rathaus wurden die Flaggen mit einem Trauerflor gehisst. (ger)

