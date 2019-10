Die Landsberger Ufermauer soll auch schön sein

Plus Die Arbeiten am Lech schreiten voran. Wichtig ist nicht nur der Schutz vor Überschwemmungen. Wie das Ganze aussehen soll und welche Probleme es im Lechpark gibt.

Sie sollen nicht nur vor Hochwasser schützen, sondern auch dem ästhetischen Anspruch des Denkmalensembles der Landsberger Altstadt genügen: Die Rede ist von den neuen Hochwasserschutzmauern, die in den kommenden Monaten an beiden Lechufern oberhalb der Karolinenbrücke errichtet werden. Am Dienstag hat sich mit diesem Thema deshalb der Gestaltungsbeirat der Stadt – ein Gremium aus Stadträten und Architekten – befasst.

Eine glatte Betonwand ist nicht gewünscht

Dass die neue Mauer auch zum Erscheinungsbild der Altstadt passt, ist besonders am östlichen Ufer von Bedeutung. Explizit nicht gewünscht ist dabei eine glatte Betonwand. Die neue Mauer sollte sich am Aussehen des Bestands orientieren, so lautet auch die Forderung des Landesamts für Denkmalpflege. Die derzeitigen Mauern (knapp 90 Meter am Ostufer und rund 500 Meter am Englischen Garten) sind bereits über 100 Jahre alt und bestehen aus Stampfbeton – eine unbewehrte Mischung aus örtlich vorkommende Kies und Sand, Wasser und Zement, wie Christian Neumann vom Tiefbauamt erklärt. Die Oberfläche sieht inzwischen ziemlich rau und ausgewaschen aus, eher wie gepresster Kies, der mit Moosen bewachsen ist, als Beton.

Die Bearbeitung ist eine aufwendige Sache

Damit die neue Schutzmauer nicht zu sehr aus dem Gesamtbild heraussticht, soll ihre Oberfläche aufgeraut beziehungsweise bestockt werden, wie der Fachmann sagt. Das geschehe mit einem Stockhammer, den man sich wie einen großen Schnitzelklopfer vorstellen kann, erklärt Stephan Hiebl, der Projektleiter bei der Firma Hubert Schmid, die auf der Baustelle an der Westseite bereits arbeitet. Eine solche Flächenbearbeitung ist eine aufwendige Sache: Knapp eine Woche sei ein Arbeiter damit beschäftigt, sagte Hiebl.

Allerdings wird es jetzt noch etwas länger dauern: Denn zunächst war überlegt worden, nur den unteren Teil der Wand aufzurauen. Auf Vorschlag des Gestaltungsbeirats soll jetzt die komplette Mauer entsprechend bearbeitet werden. Außerdem soll die neue Betonwand in der oberen Hälfte auch wieder so genannte vier Zentimeter breite Pfeiler erhalten, die die Oberfläche vertikal strukturieren.

Nicht ganz so viel Aufwand

Nicht ganz so viel Aufwand soll am Englischen Garten betrieben werden. Aber auch hier will man keine glatte Betonwand errichten. Zur Straße hin wird sie ebenfalls eine bewegte Struktur haben, die bereits beim Gießen des Betons durch in die Schalung aufgeklebte Matrizen entsteht, wie Hiebl erklärte. Hier ist die Mauerfläche mit 630 Quadratmetern deutlich größer als auf der Altstadtseite.

Erhebliche Probleme

Die Ufermauer-Baustellen schreiten inzwischen voran. Im abgebrochenen Abschnitt am Englischen Garten hat bereits der Neuaufbau begonnen. Am Dienstag wurden die Gewindestäbe gebracht, mit denen die neue Mauer im Boden verankert werden wird. An der Ostseite werde in Kürze die Baustraße zur Baustelleneinrichtung am Klösterl-Parkplatz fertiggestellt sein, kündigte Projektleiter Johannes Haas vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim an. Anschließend kann begonnen werden, die Kiesplattform im Lech aufzuschütten, von der aus die neue Mauer errichtet wird.

Haas berichtete bei dem Termin am Dienstag auch von „erheblichen Problemen“ an der Ostseite. Gerade am Wochenende missachteten und verrückten Spaziergänger und Radfahrer die Absperrungen der Baustelle. „Am Montag müssen die Arbeiter erst einmal den Bauzaun zusammensuchen und wieder zusammenbauen“, sagt Haas.

Zwar herrsche am Wochenende kein Lkw-Verkehr. Ungefährlich sei die Situation aber trotzdem nicht, betont Haas mit Verweis auf tiefere Fahrspuren und Schlaglöcher. Ein solcher Wegezustand sei für einen öffentlichen Verkehr „nicht geeignet“. „Ein E-Bike kann da schon ins Schlingern geraten“, meinte Haas. Und wenn am Ende was passiere, würden dafür das Wasserwirtschaftsamt und die Baufirma verantwortlich gemacht.