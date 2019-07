vor 49 Min.

Die Landsbergerin Lilly Wilson und ihr Auftritt als des Teufels Tochter

Die Landsbergerin Lilly Wilson spielt bei einem Musikvideo der von Kaltenberg bekannten Mittelalter-Band „Tanzwut“ mit. Warum die 16-Jährige ausgewählt wurde.

Von Stephanie Millonig

Einmal in einem coolen Musikvideo mitspielen, das würde bestimmt viele junge Menschen reizen. Für Lilly Wilson aus Landsberg wurde es Realität: Die heute 16-jährige Schülerin ist Darstellerin Video des Titellieds „Seemannsgarn“ der Band Tanzwut.

Tanzwut ist eine im Jahr 1997 gegründete Mittelalter-Rock-Band, die immer wieder bei den Ritterspielen in Kaltenberg zu erleben ist. Und daher kommt auch der Kontakt: Lilly Wilsons Mutter arbeitet bei einem der Stände mit und zwischen dem Ehepaar Claudia und Peter Wilson und Bandmitgliedern entstand eine Freundschaft, wie die junge Frau erzählt. „Sie kennen sich seit Jahren.“

Feuerschlucker und eine Schlangenfrau

In dem Titelsong des neuen Albums „Seemannsgarn“ erzählt Frontmann Mike Paulenz – Künstlername Teufel – einem jungen Mädchen Geschichten, zieht sie mit „Seemannsgarn“ in den Bann einer fantastischen Welt – im Video dargestellt durch Artisten wie Feuerschlucker und Schlangenfrau. „Das Lied ist im Original für die Tochter von Teufel, doch die ist noch sehr klein.“ Also stand für die Band die Frage im Raum, „wen kennen wir, der das junge Mädchen spielen kann?“ und die Antwort war Lilly Wilson. Denn die junge Landsbergerin hat bereits Bühnenerfahrung: „Ich habe vor drei Jahren an der Theater AG des Ignaz-Kögler-Gymnasiums begonnen Theater zu spielen, anfangs in Nebenrollen und im zweiten Jahr in einer Hauptrolle.“ Und als Mitglied des Schulchors seit der sechsten Klasse, ist auch Musik ihr Metier.

Und so kam es, dass Lilly Wilson im Januar mit auf ein privates Schloss bei Leipzig zu Dreharbeiten reiste. Nicht alleine, denn Vater Peter Wilson, der auch viele Landsberger porträtiert, fotografierte für das Album und auch während der Videoproduktion, „Behind the Scence“ (hinter den Kulissen).

Kurze Sequenzen gedreht

Da für das Video immer nur kurze Sequenzen gedreht wurden, fand Lilly Wilson diese Arbeit entspannter, als beispielsweise zwei Stunden auf einer Theaterbühne zu stehen. Schwierig seien jedoch die Close-ups gewesen, also die Kameraeinstellungen, die nur auf ihr Gesicht gerichtet sind. „Gib mir verschiedenen Gesichtsausdrücke“, sei der Auftrag seitens des Regisseurs gewesen. Und sie habe sich vorgestellt, wie beispielsweise Lachen aussieht und dies dann gemacht. Der damals 15-Jährigen gelingt es sehr gut, einen Ausdruck von Erstaunen und Faszination rüberzubringen. Und ein Schuss Schlafwandlerisches ist auch dabei.

Vielleicht liegt es daran, dass Lilly Wilson selbst gerne Mittelalter-Festivals wie Kaltenberg besucht und sich dann auch entsprechend kleidet. Und zum Ankleiden gerne auch Musik von Tanzwut auflegt. Aber nicht nur das Mittelalter hat es ihr angetan: „Viktorianische Kleider und Steam-Punk finde ich total faszinierend.“ Steam-Punk ist ein Stil und eine Subkultur, die Materialien des viktorianischen Zeitalters mit futuristischen technischen Funktionen verknüpft.

Sie singt beim Ruethenfest

Der Videodreh hat ihr auf jeden Fall Spaß gemacht und sie würde so etwas gerne noch einmal machen. Und sicherlich wird Lilly Wilson auch weiterhin schauspielen, wie sie sagt. Ob beruflich oder hobbymäßig, das wisse sie noch nicht. Denn in Sachen beruflicher Existenz steht jetzt erst einmal der Weg zum Abitur an. Auftreten wird Lilly Wilson aber bereits in Kürze daheim in Landsberg: Als Chormitglied wirkt sie beim Ruethenfest auch bei der Carmina Burana am Mittwoch, 17. Juli, mit. Ein Ruethenmädel und eine Bürgersfrau hat sie vor acht beziehungsweise vier Jahren bereits einmal dargestellt.

