vor 17 Min.

Die Lange Kunstnacht in Landsberg geht heuer andere Wege

Plus Die Stadt hat die Lange Kunstnacht in ihrer üblichen Form wegen der Corona-Krise abgesagt. Stattdessen präsentieren sich die Künstler im Netz, aber auch mit einer besonderen Aktion.

Von Thomas Wunder

Bei der Langen Kunstnacht in Landsberg wird die Altstadt ein Mal im Jahr zum viel besuchten Kunstraum. Einzelhändler und Stadt bieten Kunstschaffenden eine Plattform, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Die 20. Auflage der Langen Kunstnacht am Samstag, 12. September, wandert ins Internet. Ab dem Vormittag können virtuell Ateliers besucht, Bilder und Skulpturen bewundert oder den Künstlern per Video über die Schulter geschaut werden.

Anfang Juli hatten Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und Kulturamtsleiterin Claudia Flörke via Pressemeldung bekannt gegeben, dass es „unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen“ nicht möglich sei, die Veranstaltung in der bisherigen Form durchzuführen. Es seien unkalkulierbare Risiken, zudem eine zu große Belastung für die teilnehmenden Künstler und Einzelhändler, die diesen Schritt notwendig werden ließen. Auch die immer am gleichen Tag stattfindende Gala unserer Zeitung, die Verleihung des Ellinor Holland Kunstpreises, wurde abgesagt. Zum elften Mal hätte heuer die Verleihung im Stadttheater stattfinden sollen. Aber ohne die Lange Kunstnacht gibt es auch die Preisverleihung im Theatersaal in diesem Jahr nicht. „Das bedauern wir sehr“, sagt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Bei der Langen Kunstnacht wurden die Kunstwerke bislang auch in Privaträumen ausgestellt. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

In den vergangenen Jahren haben im Schnitt an die 70 Künstler an der Langen Kunstnacht teilgenommen. Doch aufgrund der Corona-Krise waren weniger Anmeldungen als in den Jahren zuvor eingegangen. Anfang Juli hatten 40 Künstler ihre Teilnahme zugesagt. Dem Aufruf des Kulturbüros, sich heuer virtuell zu beteiligen, sind 38 Kunstschaffende gefolgt und haben Fotos und Videos eingesendet – darunter langjährige Teilnehmer wie der Kunstverein Landsberg, Annunciata Foresti aus Dießen oder die Künstlergruppe der Firma Rational. „Wir freuen uns sehr darüber, dass viele unterschiedliche Künstler mit dabei sind“, teilt Simone Sedlmair von der Pressestelle der Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Vor der Entscheidung, die Kunstnacht heuer digital zu veranstalten, sei mit vielen Händlern und Künstlern gesprochen und die Entscheidung positiv aufgefasst worden. „Die Entscheidung wurde den bisherigen Teilnehmern auch mitgeteilt“, sagt Simone Sedlmair. Die Resonanz sei bisher sehr positiv gewesen.

Eine Aktion des Jugendzentrums

Als sichtbares Zeichen der Langen Kunstnacht wird am späteren Samstagabend für eine Stunde das Historische Rathaus illuminiert werden. Bei dieser Aktion des Jugendzentrums werde die berühmte stuckierte Fassade von Dominikus Zimmermann virtuell und visuell von jungen Künstler bespielt. Wie das in Corona-Zeiten funktionieren soll, erklärt Simone Sedlmair. Ein Video-Jockey (VJ) sorge für die visuelle Gestaltung in einem Techno-Club mittels Videos, die er live zu der Musik des Discjockeys (DJ) mischt. Ausgehend von einem vom Jugendzentrum angebotenen VJ-Kurs unter der Leitung von Marlene Neumann (aka Proximal), einer renommierten VJane (weibliche Form von Video-Jockey), die unter anderem für das Haus der Kunst, und den Münchner Harry Klein Club tätig ist, hätten sechs junge Künstler aus Landsberg eine eigene Projektion erarbeitet, die während der „Langen Kunstnacht digital“ am Samstag von 21 bis 22 Uhr auf der Rathausfassade zu sehen sein wird.

Livestream auf Facebook und Instagram

Manuel, einer der teilnehmenden jungen Künstler, erklärt: „Die Vorbereitungszeit, das Mapping der Fassade des Hauses, benötigt etwa zwei Stunden. Dann zeigen wir unsere selbstgedrehten Videoclips, die wir mit Effekten und Filtern künstlerisch verändern.“ Die Künstler hätten mit den Programmen „Resolume“ und „Modul 8“ gearbeitet. „Wir projizieren unsere Clips mit Beamern auf die Rathausfassade und performen live vor Ort. Das kann man sich vorstellen wie in einem angesagten Club, wo der VJ ja auch live performt. Die Rathausfassade, unsere Clips und die Musik werden zu einem Gesamtkunstwerk.“ Die VJ-Show wird am Samstag voraussichtlich zwischen 21 und 22 Uhr als Livestream bei Facebook und Instagram übertragen und findet nur bei gutem Wetter statt.

Die verschiedenen Beiträge der teilnehmenden Künstler werden im Laufe des Samstagvormittags auf die Homepage der Langen Kunstnacht (www.lange-kunstnacht.de) gestellt. Je nach Resonanz sollen sie zwischen sechs und acht Wochen online sein, sagt Simone Sedlmair.

Lesen Sie dazu auch:

Wo bleibt die Werbetrommel für die Kunstnacht in Landsberg?

Die Lange Kunstnacht wandert ins Netz

Themen folgen