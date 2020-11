10:57 Uhr

Die Lechraingemeinden werden digitale Pioniere

Plus Bis zu 6,3 Millionen Euro zahlt das Bundesinnenministerium an Fuchstal, Unterdießen und Apfeldorf. Was die Bürgermeister planen und sich erhoffen.

Von Christian Mühlhause und Andreas Hoehne

Drei Gemeinden am südlichen Lechrain hat das Bundesinnenministerium als digitale Pioniere für Deutschland ausgewählt. Diese erhalten für die kommenden sieben Jahre (wie berichtet) eine Fördersumme von bis zu 6,3 Millionen Euro, um Projekte zur digitalen Vernetzung voranzutreiben. Das LT hat nachgehakt, wofür das Geld verwendet werden soll.

Das Bundesinnenministerium hat aus 86 Bewerbern 32 Modellprojekte als „Smart Cities“ ausgewählt, darunter auch die gemeinsame Bewerbung von Fuchstal, Apfeldorf und Unterdießen. Apfeldorfs Bürgermeister, der zugleich Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal ist, freut sich über die Mittel. „Die Digitalisierung ist eines der großen Zukunftsthemen, daran führt kein Weg vorbei“, erklärt er gegenüber dem LT und freut sich, dass es nun geklappt hat, nachdem die drei Gemeinden im vergangenen Jahr nicht zum Zug gekommen seien. Zur elfköpfigen Jury gehörte 2019 wie heuer auch Michael Kießling, CSU-Bundestagsabgeordnete, zu dessen Stimmkreis der Landkreis Landsberg gehört. „Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Jury haben wir eine Vorprüfung gemacht und Punkte für die Ideen verteilt und auf der Basis dann entschieden“, so der frühere Bürgermeister Denklingens.

In Fuchstahl soll ein Rechenzentrum aufgebaut werden

Für die Gemeinden stehe nach der Bewerbungs- nun die Planungsphase an, informiert Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg, dazu habe mit einem Büro kürzlich ein erstes Treffen stattgefunden. Ab Mitte 2022 soll dann die Umsetzung beginnen. Was realisiert werden soll, dazu gibt es schon einige Ideen. Gerhard Schmid nennt unter anderem den Aufbau eines großen Rechenzentrums in Fuchstal.

Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg (von links), der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling, Apfeldorfs Rathauschef Gerhard Schmid und Unterdießens Bürgermeister Alexander Enthofer freuen sich über die Zusage. Bild: Gemeinde Fuchstal

Zum Einsatz kommen soll dabei die sogenannte „Blockchain-Technologie“, dabei handelt es sich um eine kontinuierlich erweiterbare Sammlung von Datensätzen. So wird auch die Nachverfolgung bei der Informationssuche erleichtert. Große Rechnerleistungen und Speicherkapazitäten benötige die Wirtschaft zudem für Anwendungen bei der künstlichen Intelligenz und für das autonome Fahren, sagte Schmid unserer Zeitung im Sommer, als das Vorhaben erstmals publik wurde. Der benötigte Strom könnte aus den Anlagen der erneuerbaren Energien kommen, die es in Fuchstal gebe und so gleich vor Ort genutzt werden, sagt Schmid.

Zusammenarbeit mit Hochschulen steht im Raum

Vorstellen kann er sich auch, dass beim Projekt Energiezukunft Fuchstal nachgebessert wird. „Bei der Steuerungs- und Leittechnik ist die Weiterentwicklung sehr rasant. Unsere Planungen sind drei Jahre alt, zugespitzt gesagt, greifen wir auf Technik aus der Steinzeit zurück.“ Kürzlich war Spatenstich für eine Fünf-Megawatt-Batterie, die aus den Windkraftanlagen erzeugten Strom, der nicht vergütet wird, speichert und bei Bedarf zurück ins Netz leiten soll. Alternativ kann dieser Strom verwendet werden, um mittels einer Power-to-Heat-Anlage Wärme zu erzeugen. Gespeichert wird diese in einem 5000 Kubikmeter fassenden Behälter mit vollentsalztem Wasser, der Bestandteil des Fuchstaler Fernwärmenetzes ist. Auch die im Sommer nicht benötigte Abwärme der Biogasanlage gelangt in diesen Wärmetopf.

In Fuchstal soll ein Rechenzentrum aufgebaut werden. Bild: Jens Wolf/dpa

Im Raum steht auch eine Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten. „Sie brauchen Anwendungsbeispiele für künstliche Intelligenz“, verweist Gerhard Schmid. Zudem gehe es darum, einen „Mehrwert für die Volkswirtschaft“ zu schaffen, ergänzt er. Unterdießens Bürgermeister Alexander Enthofer hofft auf Synergien, von denen auch seine Gemeinde profitieren werde. Er denkt da beispielsweise an eine größere Fotovoltaikanlage, die bei Geratshof geplant sei und möglicherweise mit den Anlagen in Fuchstal vernetzt werden könnte. "Der Schwerpunkt des Projekts liegt sicher in Fuchstal. Wir sehen uns an, was funktioniert, und übernehmen das Beste dann für uns“, so Enthofer.

Bürger sollen schneller erreicht werden

Und wie profitieren die Bürger in den drei Gemeinden konkret? Geht es nach Schmid, sollen neue Kommunikationskanäle aufgebaut werden, um die 6500 Bürger in den drei Gemeinden schnell zu erreichen. „Ich denke da zum Beispiel an eine Nachricht aufs Smartphone, wenn das Wasser gechlort werden muss, wir über den aktuellen Corona-Warnwert informieren wollen oder der Strompreis niedrig ist und sie dies nutzen und die Waschmaschine einschalten, um Geld zu sparen.“

Im Austausch stehen die Gemeinden auch mit anderen Teilnehmern von „Smart Cities“ – dazu gehört Bamberg. „Die Stadt stellt Personal ein, um die mit dem Projekt verbundenen Aufgaben stemmen zu können. Wir müssen uns fragen, was wir umsetzen wollen und ob wir das mit unseren Ressourcen schaffen“, sagt Apfeldorfs Rathauschef.

